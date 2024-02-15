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Ким Кардашьян показала стильный образ в ковбойском стиле (фото)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)
Автор: Юлия Любченко

Ким Кардашьян привыкла удивлять публику своими дерзкими и очень интересными образами. Но крайний лук в ковбойском стиле стал особенно привлекательным.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -профиль звезды.

Ким Кардашьян показала стильный ковбойский образ

Ким Кардашьян имеет невероятное количество поклонников не только из-за своей карьеры модели и телезвезды, но и благодаря своему бренду одежды. Женщина любит сочетать комфорт и стиль и следует признать, что у нее это выходит.

Но стиль самой Ким довольно часто отличается от ее коллекций. Например, в повседневной жизни Кардашьян любит откровенные образы, которыми удивляет фолловеров и близких.

К примеру, крайний образ модельерки выглядит очень откровенно и интересно, поскольку, во-первых, он в ковбойском стиле, а во-вторых, имеет оригинальные детали. Чего стоит только топ, который звезда умело соединила со штанами.

Ким Кардашьян в ковбойском образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Пикантность этого лука состоит в том, что декольте женщины достаточно открыто и демонстрирует все прелести.

А вот на низ Кардашьян надела коричневые джинсы клеш, которые подчеркивают талию и бедра, а вот внизу довольно широкие.

Основной изюминкой образа Ким является шляпа в ковбойском стиле, которая невероятно сочетается вместе с ее блузкой на завязках на спине и джинсами. Образ дополняет маленькая черная сумочка и длинное темное пальто.

Ким Кардашьян в ковбойском образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

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