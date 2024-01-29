Ким Кардашьян показала мистический образ в полупрозрачном платье (фото)

Ким Кардашьян показала новый мистический образ

Ким любит носить экстравагантные и уникальные вещи, которые подчеркивают ее фигуру и красоту. В этой миссии ей помогают платья, аксессуары и качественный макияж.

Кардашьян часто выбирает наряды черного цвета, поскольку этот цвет является уникальным и классическим. Его легко можно сочетать как с яркими цветами, так и с базовыми пастельными оттенками.

На этот раз модельер посетила модный показ в Париже в довольно откровенном и одновременно элегантном платье, которое подчеркнуло ее тонкую талию и бедра.

Платье имеет тонкие бретельки и небольшой шлейф, но главной его особенностью стали круглые дыры по всей длине, которые, собственно, и сделали акцентность этого образа на деталях.

Ким Кардашьян в мистическом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)

Из-под одежды просматривалась плотная бежевая подкладка, которая создавала "голый" эффект. То есть, ничего лишнего Ким не засветила, поскольку платье только кажется прозрачным, но на самом деле оно имеет сетку.

Свою эксцентричную одежду в мистическом стиле Кардашян дополнила массивным колье на шее во флористическом стиле с довольно большими камнями желтого цвета.

А вот ее макияж был в коричневой гамме, который очень подходит к ее темным глазам, особенно губы, которые модельерша накрасила нюдовой помадой. Также свой образ модель дополнила черным длинным маникюром, а вот волосы оставили просто распущенными сзади.

Стоит признать, что этот образ Кардашьян сумел привлечь к себе много внимания, благодаря своей загадочности и прозрачности тканей, которые придают шарм а черный цвет придает ему немного мистики.

Ким Кардашьян в мистическом образе (фото: instagram.com/kimkardashian)