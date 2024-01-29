Кім Кардашьян показала містичний образ у напівпрозорій сукні (фото)

Кім Кардашьян показала новий містичний образ

Кім полюбляє носити екстравагантні та унікальні речі, які підкреслюють її фігуру та красу. У цій місії їй допомагають сукні, аксесуари та якісний макіяж.

Кардашьян часто вибирає вбрання чорного кольору, оскільки цей колір є унікальним та класичним. Його легко можна поєднати як з яскравими кольорами, так і з базовими пастельними відтінками.

Цього разу модельєрка відвідала модний показ у Парижі в досить відвертій та водночас елегантній сукні, яка підкреслила її тонку талію і стегна.

Сукня має тонкі бретельки й невеликий шлейф, але головною її особливістю стали круглі дірки по всій довжині, які, власне, й зробили акцентність цього образу на деталях.

Кім Кардашьян у містичному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)

З-під вбрання проглядалася щільна бежева підкладка, яка створювала "голий" ефект. Тобто, нічого зайвого Кім не засвітила, оскільки сукня лише здається прозорою, але ж насправді вона має сітку.

Своє ексцентричне вбрання у містичному стилі Кардашян доповнила масивним кольє на шиї у флористичному стилі з досить великим камінням жовтого кольору.

А ось її макіяж був у коричневій гамі, що дуже пасує до її темних очей, особливо губи, які модельєрка нафарбувала нюдовою помадою. Також свій образ модель доповнила чорним довгим манікюром, а ось волосся залишила просто розпущеним позаду.

Варто визнати, що цей образ Кардашьян зумів пригорнути до себе багато уваги, завдяки своїй загадковості та прозорості тканин, що додають шарму, а чорний колір додає йому трохи містики.

Кім Кардашьян у містичному образі (фото: instagram.com/kimkardashian)