6 выпуск "Холостяка": фаворитка Терена ушла со скандалом, с другой - попрощался сам

6 декабря на телеканале СТБ вышел 6 выпуск романтического реалити "Холостяк-13". В конце шоу стало известно, что главный герой попрощался с одной из участниц, другая - приняла решение уйти сама.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на трансляцию пишет подробнее, как прошел 6 выпуск "Холостяка 13".
Новая неделя началась с группового свидания главного героя с Алиной, Анастасией и Юстиной. Александр попросил их на прошлой церемонии роз задержаться еще на один день во Львове, и вместе они отправились в книжный магазин, чтобы через разговоры и литературу еще лучше познакомиться друг с другом.
Терен пригласил на индивидуальное общение Алину, для которой прочитал одно из любимых стихотворений Симоненко. Затем они обсудили тему отношений. В частности, подняли вопрос о том, бывает ли настоящая любовь раз в жизни, или таки несколько.
Тем временем другая участница, Виктория, получила презент от Терена по случаю своего дня рождения. Он подарил ей букет цветов, а также книгу. Но претендентка на его сердце загрустила из-за того, что главный герой не смог приехать и лично провести с ней время. Поэтому она даже задумалась о том, чтобы уйти из проекта. Однако другая участница поговорила с ней и посоветовала все обдумать.
Групповое свидание во Львове: после книжного магазина Александр и девушки отправились в одно из старейших заведений Львова. Они каждый рассказали о своих любимых книгах и объяснили, почему выбирают для себя ту или иную литературу.
В какой-то момент Терен пригласил на личное общение Анастасию. Она рассказала Александру о прошлых отношениях, а именно поделилась историей об экс-партнере, которому сначала нравилось то, что она интересуется астрологией и духовностью, а затем он стал критиковать ее за это.
Также Анастасия рассказала, почему именно выбрала для себя подобную деятельность. Оказывается, в детстве она сталкивалась с непониманием и критикой: комментарии касались лишнего веса, хотя тогда она еще была ребенком. Девушка стала искать ответы для себя через духовность, а позже к такому ее увлечению приобщились даже родители. Ее папа сейчас сам занимается йогой, по ее словам.
Кроме того, участница озвучила свои будущие планы в случае, если останется в отношениях с Александром. Она сказала, что готова переехать в Киев, чтобы быть рядом с ним и начать уже здесь поиск себя. Их общение завершилось на теплой ноте.
Следующей на диалог Терен пригласил Юстину. Александр прокомментировал обращение девушки, которое она записала ему накануне. В видео девушка сказала, что хочет побыть с "Холостяком" только вдвоем, и во время личного общения он ответил на это согласием. Потому предложил еще на день остаться во Львове и провести индивидуальное свидание.
Юстина, конечно, с радостью приняла предложение. Они после этого попрощались, а к Алине и Анастасии Терен вернулся уже сам. Поэтому девушки подумали, что он выгнал ее из шоу прямо во время свидания. Однако такие предположения оказалось ложными.
Главный герой пригласил Юстину на мастер-класс по игре на барабанах. Они сначала послушали наставника, рассказавшего им важные детали, а затем попытались поиграть сами.
Девушка была не в восторге от этого занятия, поскольку у нее все пошло не так, как она этого хотела. И в целом участница чувствовала себя на мастер-классе не слишком комфортно, а потому предложил переместиться в другое место и поужинать.
Тем временем вернувшиеся из Львова Алина и Анастасия во время общения с другими участницами узнали о том, что Виктория со скандалом покинула проект. Она сделала этот шаг после того, как Терен поздравил ее с днем рождения подарком и запиской. Но девушка хотела именно личную встречу. Не получив этого, она собрала чемоданы и ушла из шоу.
Для многих такой ее поступок стал неприятной неожиданностью, и большинство конкуренток раскритиковали Викторию, заявляя, что та не понимает, где она находится, и требовать такого особого внимания от Александра пока не стоит.
Свидание Юстины и Александра продолжается. Они подняли личные темы: девушка рассказала о своих подростковых приключениях, а также призналась, что только здесь, на проекте, действительно смогла полюбить себя.
Раньше, по ее словам, она считала себя некрасивой, однако теперь мысли девушки изменилась. Между героями возникло теплое общение и свидание они завершили с романтическим настроением. Юстина подчеркнула, что сейчас в их отношениях начался новый этап.
После возвращения со Львова Александр узнал, что Виктория покинула проект. Он не стал скрывать, что его это разозлило, и захотел выяснить ситуацию, поэтому позвонил девушке.
Она рассказала, что у нее случились личные проблемы, а также обидел тот факт, что "Холостяк" не был рядом с ней на день рождения. Александр поинтересовался, нужна ли Виктории помощь, на что она ответила отказом.
Поэтому он пожелал ей успеха и выразил сожаление по поводу того, что их история закончилась именно так.
Во время общения участниц Инна получила приглашение на индивидуальное свидание. Терен пригласил ее в приют для животных. Они приехали туда и занялись полезной деятельностью: покормили лошадей, ухаживали за котами, а также выгуляли собак. Однако нашли время и для откровенных разговоров. В частности, затронули тему отношений, воспитания детей, а также симпатии.
Другие в это время также собрались в комнате, чтобы поговорить. На столе они увидели коробку, которую сразу же открыли. Там упоминалось о купленном автомобиле на деньги, вырученные с благотворительного мероприятия. Напомним, к его организации девушки присоединились несколькими неделями ранее.
Поэтому они решили сделать день полезным и занялись плетением маскировочной сетки, чтобы завершить доброе дело. Во время этого каждая делилась опытом своего волонтерства - в Украине или за границей.
Свидание Инны и Александра: после всех активностей они собрались на пикник. Герои обсудили личное. Инна рассказала о болезненном опыте прежних отношений, в частности намекнула, что в ее браке было насилие. Ее бывший партнер однажды прибег к физическому насилию и пытался ее душить. Поэтому она даже подавала заявление в полицию.
Также Инна озвучила другие неприятные моменты. Однако свидание закончилось на положительной ноте, и в конце Инна и Терен поцеловались.
Следующей на индивидуальное свидание Александр пригласил Настю. Перед их встречей дом посетил Григорий Решетник, и они пообщались. Участницы рассказали ведущему о Виктории, которая решила сама покинуть шоу, а затем все обсудили тему подарков и дней рождения.
В частности, поделились историями о том, кто как привык праздновать свои дни рождения, а также рассказали о подарках, которые когда-то дарили или получали.
Терен пригласил девушку на урок бачаты. Преподавательница по танцам показала девушке базовые движения, после чего она попыталась их повторить уже вместе с Александром. Все остались довольны результатом.
Претендентка на сердце "Холостяка" не скрывала свои невероятные эмоции и призналась, что не хочет, чтобы их урок танцев заканчивался.
Инна, Анастасия и другие участницы собрались в комнате и обсудили тему, как они видят свои будущие свадьбы. Кто сказал о том, что это обязательно должно быть пышное празднование, а также венчание в церкви, а кто подчеркнул, что можно обойтись тихим семейным празднованием и отдыхом после.
Свидание Насти и Александра: после танцев они перешли к ужину и разговорам. Терен поднял тему публичности и подчеркнул, насколько для него важно, чтобы партнерша осознавала его публичность и разделяла это.
После этого Настя предложила главному герою назвать хорошие качества каждого из них, а также по одной плохой. Они обменялись комплиментами, назвали по одной отрицательной черте, которые видят друг в друге, и завершили встречу теплыми объятиями.
Она началась с волнений, ведь участницы переживали, кто на этот раз отправится домой. С каждым разом роз становится все меньше и меньше.
Первую розу получила Анастасия.
Второй к себе Александр позвал Алину и тоже вручил ей цветок.
Следующей была Юстина. "Холостяк" вспомнил урок по игре на барабанах и подчеркнул, что не стоит сдаваться, когда что-то не получается, и следует избавляться от синдрома отличницы. Он дал розу Юстине.
Инна тоже получила розу, но Александр отметил, что хотел бы видеть больше искренних эмоций от нее.
Последней к себе Терен позвал Настю. Он сказал, что не почувствовал с ней той связи, которую хотел бы, и что не может дать ей ту близость, к которой девушка стремится. В видеообращении она заявила, что хотела бы больше встреч с ним и больше их поцелуев.
Но "Холостяк" принял решение отправить ее домой. Настя не стала сдерживать слез и призналась, что искренне влюбилась в главного героя романтического реалити.
Таким образом, в 6 выпуске "Холостяка-13" пошли две участницы. Так что в следующем зрители увидят:
Также вспомните, каким был пятый выпуск "Холостяка 13".
А еще одна из участниц "Холостяка 13" развеяла самый большой стереотип о шоу.