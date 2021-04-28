Кілером з Дніпра вважають відомого азербайджанського борця: що відомо (фото, відео)

У матеріалі вказується, що ймовірним зловмисником може бути 27-річний Джаббар Юсіфі / Юсіф. При цьому наголошується, що чоловік взяв собі таке ім'я в 2014 році, а раніше був відомий у себе на батьківщині як борець змішаних єдиноборств і рукопашного бою, греко-римської боротьби, призер юнацької Олімпіади, учасник першостей світу і Європи Джаббар Наджафов, правда, спортсмен на 5 років молодший за "стрілка".

Звідки взялася різниця у віці та чому Наджафов став Юсіфі?

Джаббар Наджафов (фото з соцмереж / detective-info.com.ua)

Джаббар Наджафов раніше неодноразово перемагав на першостях РФ з панкратіону потім за сімейними обставинами переїхав до Азербайджану, зайнявся греко-римською боротьбою, і в 15-річному віці брав участь у других юнацьких літніх Олімпійських Іграх в китайському Нанкіні, взявши "срібло".

Відео: Джаббар Наджафов на юнацькій Олімпіаді - 2014 в Китаї

Після повернення на батьківщину, Наджафова в компанії інших тріумфаторів і переможців юнацької Олімпіади-2014, вітав президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Фото: президент Азербайджану Ільхам Алієв в оточенні учасників юнацької Олімпіади в 2014 році, серед яких і Джаббар Наджафов

У липні 2015-го на Facebook-сторінці спортсмена з'явився останній пост.

"Наявна версія, що торувати свій подальший шлях у дорослому житті Джаббар вирішив із новим прізвищем Юсіфі. Сторінка відповідного поціновувача спорту в Facebook була створена в 2016 році, а ще в 2014 році - у Twitter, де користувач з нікнеймом "Джабар Юсіфі" викладав світлини, на яких зображено людину, схожу на Наджафова.", - йдеться в матеріалі.

У 2016 і 2018 роках Джаббар в якості представника РФ брав участь у турнірах з міксфайту в окупованому українському Криму та бійцівському турнірі в російському Краснодарі.

Вночі 28 лютого 2021-го Джаббар Наджафов / Юсіф у Києві був затриманий поліцейськими біля станції метро "Палац Україна" на парковці через пістолет системи "Макарова", який у нього помітили. Спроба позбутися зброї, кинувши під сусіднє авто, не врятувала азербайджанця від неприємностей із законом. Вилучений пістолет згідно з базою "Армор" було ідентифіковано як зброю, яку 31 травня 2014 року була викрадена у в/ч а4068 в Криму, вже після захоплення півострова Росією.

Наджафову / Юсіфу оголосили про підозру в незаконному обігу зброї (ч.1 ст. 263 КК України) 2 березня в Печерському райсуді Києва Джаббару обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 181,6 тисячі гривень. Очевидно, гроші у чоловіка знайшлися, оскільки менш ніж за 2 місяці він потрапив в об'єктиви камер спостереження, коли тікав після скоєння зухвалого розстрілу Анара Мамедова в центрі Дніпра.

Фото: камера спостереження зафіксувала кілера в Дніпрі 24 квітня після вбивства чоловіка на Соборній площі