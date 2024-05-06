"Количество таких детей увеличивается". Жогло из "Варьятов" впервые рассказал о диагнозе сына

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3 апреля жена юмориста Ирина опубликовала в своих соцсетях фото с сыном, и впервые написала о Международном дне распространения информации об аутизме.

Слава Демин поинтересовался у Владимира, почему после этого супруги ни разу не рассказывали о диагнозе мальчика.

"Я руководствовался банальной логикой. Врач должен определить это и сказать об этом. Он нам еще конкретно диагноз аутизм не поставил, но мы ждем формально четырех лет, потому что до четырех лет могут быть какие-то изменения в психике ребенка, но мы уже четко понимаем", - поделился Жогло.

Владимир Жогло с семьей (фото: instagram.com/zhohlovolodymyr)

"Я строго-настрого не хочу, чтобы нам ставили диагноз раньше, потому что потом ты знаешь, какие есть люди, очень циничные, и мне все равно, а моей жене будет неприятно, если будут говорить: "Ага, сделал ребенку инвалидность, разве так можно", - продолжил он.

Также комик признался, когда они с Ириной начали понимать, что что-то не то.

По словам юмориста, его кума имеет сына с аутизмом, и он уже знал, на какие моменты в развитии ребенка нужно обращать внимание.

"Отсутствие указательного жеста, игнорирование игрушек и механизмов. Они сосредотачиваются на чем-то. Я к этому отношусь нормально. Просто количество таких детей катастрофически увеличивается", - сказал Владимир.

Несмотря на это, звезда говорит, что очень любит и обожает сына. Мальчик растет позитивным и приятным.

Кроме того, юморист рассказал, что с Остапом занимаются в хорошем центре развития.

"Каждый раз специалисты, которые занимаются с ребенком, говорят: "Смотрите, мы сейчас с ним занимаемся, и мне очень удобно, потому что много вещей, которые у них есть, и которые они используют для того, чтобы ребенок развивался", - поделился Жогло.

Напомним, звезда юмористического проекта "Варьяты-шоу" в 2020 году женился на своей возлюбленной Ирине, которая моложе его не 8 лет. Впоследствии у них родился сын Остап.