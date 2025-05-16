Пару минут - и готово. Как оживить старые фотографии с помощью телефона: полезные советы

Старые фотографии - это не просто снимки, а воспоминания, которые хочется сохранить надолго. Но со временем они выцветают, теряют четкость и становятся уязвимыми к повреждениям.

О том, как превратить старые фотографии в цифровые шедевры с помощью смартфона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на технологический сайт MakeUseOf .

Настройте правильное освещение

Одна из самых распространенных проблем при фотографировании чего-либо - это правильное освещение. Будь то домашняя съемка фотографии на паспорт или создание профессионального портрета, именно свет чаще всего мешает получить качественный результат.

Если вы сканируете старые фото с помощью смартфона, начните с подбора хорошего освещения - это залог успеха еще до применения других советов.

Выключите вспышку на телефоне, а также любые яркие источники света вокруг, особенно те, что могут создавать блики. В противном случае отражения от них появятся на итоговом изображении.

Также важно по возможности избегать теней и отражений. Свет не должен падать прямо сверху или сзади - в противном случае в кадре может появиться ваша тень или отражение.

Идеальный вариант - использовать нейтральные по цвету лампы (белый свет, а не теплый оранжевый), в светлом помещении. Даже если фон не попадает в кадр, цвет стен и освещения влияет на итоговую фотографию.

Если у вас есть большое окно, а на улице пасмурно или просто светло - это отличное естественное освещение для сканирования фото. А если есть рассеиватель или световой бокс - еще лучше: они помогут добиться мягкого и равномерного освещения.

Фотографируйте строго под прямым углом

Снимайте старые фотографии строго фронтально. Это потребует немного терпения и нескольких попыток, но так вы избежите искажений и угловой деформации.

Фотография должна лежать максимально ровно, все ее края должны быть перпендикулярны друг другу. Если это невозможно - лучше подрезать снимок уже после сканирования.

Хотя угол можно подкорректировать при редактировании, это всегда немного снижает качество, особенно если приходится искажать изображение. Лучше сразу сделать снимок правильно, чтобы получить лучший результат.

Используйте стандартный объектив и не приближайте

Лучше использовать специальное приложение для сканирования, чем обычную камеру смартфона. Но даже при съемке с камеры можно добиться хорошего качества.

Выбирайте стандартный объектив смартфона - он дает наименьшие искажения по краям, не скругляет прямые линии.

Не используйте цифровой зум. Вам не нужно отходить далеко от фотографии, чтобы ее сфотографировать, поэтому увеличение ни к чему. К тому же зум может ухудшить качество и сделать фото менее резким.

Избегайте портретного и макрорежима - они могут добавить искусственное размытие по краям. Чтобы получить наилучший результат, снимок должен быть максимально нейтральным, без дополнительных эффектов. Обычный объектив, ровный угол и хорошее освещение - ключ к качественному скану.

Используйте приложения для сканирования

Вы можете "отсканировать" старые фотографии пленки с помощью камеры смартфона, но существуют специальные приложения для сканирования, которые дают еще лучшие результаты.

Среди них есть как бесплатные, так и платные варианты для Android и iPhone, поэтому стоит попробовать хотя бы одно из них - результат может значительно отличаться от обычной съемки камерой.

Помимо перечисленных ниже приложений, также подойдут PhotoMyne или Adobe Scan. У каждого приложения - свой способ захвата изображения и разные форматы сохранения.

iScanner

Приложение iScanner доступно для iOS и Android. Оно бесплатно, но включает платные функции.

Хотя основной акцент сделан на сканировании документов, iScanner отлично подходит и для оцифровки старых фотографий - достаточно выбрать режим Documents.

После съемки вы можете воспользоваться встроенными инструментами редактирования: корректировкой цвета, обрезкой, поворотом, AI-улучшением и настройкой размера.

iScanner (фото: MakeUseOf)

Google PhotoScan

PhotoScan от Google Photos доступен как для iOS, так и для Android.

Одно из главных преимуществ PhotoScan - устранение искажений перспективы, если вы не можете сфотографировать фото строго под прямым углом. Это особенно полезно, когда условия съемки далеки от идеальных.

Также приложение автоматически распознает края фотографии, устраняет блики и может "сшить" несколько кадров в один, если приходится фотографировать частями. В итоге вы получаете максимально качественное изображение.

Редактирование отсканированных фотографий

Существует множество приложений для редактирования. Среди лучших - Lightroom Mobile и Snapseed, обладающие расширенными возможностями редактирования.

Если вы хотите сделать коллаж или добавить текст, воспользуйтесь Canva или Adobe Express - в них много шаблонов, стикеров и удобных функций для творчества.

С помощью таких приложений вы сможете скорректировать цвет, улучшить контраст, насыщенность и резкость изображения.

Как отсканировать пленочные негативы

Если ваши старые фотографии сохранились только в виде негативов, их тоже можно оцифровать и получить цифровую версию на телефоне.

Найдите ровный источник белого света - например, окно при яркой, но пасмурной погоде. Держите негативную пленку прямо перед объективом телефона, чтобы сзади было только освещение.

Сделав снимок негатива, откройте его в любом редакторе - будь то Photoshop для мобильных, Adobe Express, Picsart и др.

С помощью функции Invert (Инвертировать) можно превратить негатив в позитив. Также можно воспользоваться инструментом Curves (Кривые) и перевернуть линии RGB вручную - результат будет похожий. Возможно, потребуется дополнительная цветокоррекция по сравнению с обычной съемкой фотопечати.

Пленочные негативы также можно оцифровать (фото: MakeUseOf)