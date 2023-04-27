В каких продуктах больше всего соли: мы едим и покупаем их ежедневно

Соль является неотъемлемым дополнением к любому блюду. Она помогает подчеркнуть вкус пищи, улучшает структуру и служит консервантом. А состоит соль из хлорида и натрия. Оба эти элемента важны для организма, но вот чрезмерное употребление натрия может вызвать серьезные проблемы с самочувствием.
В каких продуктах содержится больше всего соли и как можно уменьшить ее потребление, рассказала диетолог Ольга Безуглая на своей странице в Instagram.
Нашему организму необходимо 500 мг или ¼ чайной ложки соли в сутки. Это помогает сокращению мышц, поддерживает здоровые нервные импульсы и баланс жидкости.
Однако многие люди ежедневно превышают эту норму. И чаще всего не из-за того, что много сыплют соли при приготовлении пищи или прямо в тарелку. Дело в том, что соль содержится почти во всех готовых продуктах, полуфабрикатах, в выпечке и хлебе, и даже в сладостях.
А переизбыток натрия в таких количествах может вызывать серьезные последствия для организма - от развития гипертонии и риска инсульта до проблем с сердцем, сосудами, почками.
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Диетолог дала несколько рекомендаций, который помогут существенно снизить количество соли в рационе. Полностью отказываться от нее не нужно, а вот сократить ежедневное употребление - желательно.
1. Ограничьте употребление обработанных продуктов, таких как картофельные чипсы, полуфабрикаты, вяленое и копченое мясо, сосиски, колбасы.
2. Покупайте свежие, замороженные (без соуса или приправ) или консервированные овощи с низким содержаниям натрия или без соли.
3. Постарайтесь уменьшить количество добавляемой соли во время приготовления блюд, замените ее на перец, разнообразные травы и специи.
4. Уберите со стола солонку, не досаливайте уже приготовленные блюда.
5. Выбирайте продукты со сниженным количеством соли.
6. В ресторане просите, чтобы соусы и заправки для салатов подавали отдельно, а потом замените их на масло или используйте меньше.
Кстати, ранее мы писали о том, почему нельзя полностью отказываться от соли.
А также мы рассказывали, к каким последствиям приводит большое употребление соли.