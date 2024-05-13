В каких продуктах больше всего пластика и как он вредит организму
Некоторые продукты могут поглощать микропластик и включать в себя химические частицы. Следует знать, в каких продуктах больше микроластика и как он влияет на организм.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CNN.
В каких продуктах есть микропластик
Фрукты и овощи могут поглощать микропластик через свою корневую систему и передавать эти химические частицы стеблям, листьям и плодам.
Яблоки и морковь могут являться наиболее загрязненными фруктами и овощами. В них содержится более 100 тысяч микропластиков на 1 г.
Также больше микропластика содержит гималайская розовая соль, добытая из-под земли. К тому же даже чайные пакетики, большинство из которых изготовлены из пластика.
В результате при заваривании одного чайного пакетика в воду попадает около 11,6 миллиарда частиц микропластика и 3,1 миллиарда нанопластиковых частиц.
Следует знать, что 1 литр воды в пластиковой бутылке содержал в среднем 240 тысяч пластиковых частиц семи типов пластика, в том числе нанопластика.
Воздействие на организм человека
Ученые выяснили, что у людей с микропластиком или нанопластиком в артериях шеи вдвое выше вероятность сердечного приступа, инсульта или смерти в течение следующих трех лет, чем у людей, у которых его не было.
Важно знать, что нанопластик является опасным типом пластикового загрязнения для здоровья человека. Мелкие частицы могут проникать в отдельные клетки и ткани больших органов.
К тому же когда пластик попадает в организм, он несет с собой эти химикаты. А внутри тела эти химические вещества мигрируют из пластика и оседают в организме.
Как можно уменьшить количество пластика
Лучше всего пить воду только из стеклянных бутылок. Это же касается продуктов и напитков, упакованных в пластик.
Стоит чаще покупать продукты на вес. Выбирайте одежду из натуральных тканей и покупайте потребительские товары из натуральных материалов.
Не готовьте в микроволновке продукты в пластиковой упаковке.
При покупке лучше предпочесть проверенный, хорошо известный бренд, даже если его продукция имеет не самую низкую стоимость. Некоторые производители не всегда соблюдают технологии производства и компенсируют плохое качество низкой ценой.
Не берите пластиковые изделия, имеющие неприятный химический запах.
Замените одноразовые пластиковые изделия, такие как столовые приборы, чашки, кружки, контейнеры на многоразовые и безвредные альтернативы из стекла, нержавеющей стали и керамики.
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