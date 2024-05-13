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В каких продуктах больше всего пластика и как он вредит организму

Понедельник 13 мая 2024 13:08
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В каких продуктах больше всего пластика и как он вредит организму В каких продуктах больше пластика (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Некоторые продукты могут поглощать микропластик и включать в себя химические частицы. Следует знать, в каких продуктах больше микроластика и как он влияет на организм.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт CNN.

В каких продуктах есть микропластик

Фрукты и овощи могут поглощать микропластик через свою корневую систему и передавать эти химические частицы стеблям, листьям и плодам.

Яблоки и морковь могут являться наиболее загрязненными фруктами и овощами. В них содержится более 100 тысяч микропластиков на 1 г.

Также больше микропластика содержит гималайская розовая соль, добытая из-под земли. К тому же даже чайные пакетики, большинство из которых изготовлены из пластика.

В результате при заваривании одного чайного пакетика в воду попадает около 11,6 миллиарда частиц микропластика и 3,1 миллиарда нанопластиковых частиц.

Следует знать, что 1 литр воды в пластиковой бутылке содержал в среднем 240 тысяч пластиковых частиц семи типов пластика, в том числе нанопластика.

Воздействие на организм человека

Ученые выяснили, что у людей с микропластиком или нанопластиком в артериях шеи вдвое выше вероятность сердечного приступа, инсульта или смерти в течение следующих трех лет, чем у людей, у которых его не было.

Важно знать, что нанопластик является опасным типом пластикового загрязнения для здоровья человека. Мелкие частицы могут проникать в отдельные клетки и ткани больших органов.

К тому же когда пластик попадает в организм, он несет с собой эти химикаты. А внутри тела эти химические вещества мигрируют из пластика и оседают в организме.

Как можно уменьшить количество пластика

Лучше всего пить воду только из стеклянных бутылок. Это же касается продуктов и напитков, упакованных в пластик.

Стоит чаще покупать продукты на вес. Выбирайте одежду из натуральных тканей и покупайте потребительские товары из натуральных материалов.

Не готовьте в микроволновке продукты в пластиковой упаковке.

При покупке лучше предпочесть проверенный, хорошо известный бренд, даже если его продукция имеет не самую низкую стоимость. Некоторые производители не всегда соблюдают технологии производства и компенсируют плохое качество низкой ценой.

Не берите пластиковые изделия, имеющие неприятный химический запах.

Замените одноразовые пластиковые изделия, такие как столовые приборы, чашки, кружки, контейнеры на многоразовые и безвредные альтернативы из стекла, нержавеющей стали и керамики.

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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