В каких образах семейство Зеленских почтило память героев Небесной Сотни (фото, видео)

В каких образах супружеская пара Зеленских почтила память героев Небесной Сотни

В этом году Владимир Зеленский вместе с женой Еленой Зеленской почтили память активистов Революции Достоинства. Они установили лампадки у памятного креста на месте их гибели, на Аллее Героев Небесной Сотни в Киеве.

"Десять лет, как попытки уничтожить нас и нашу независимость продолжаются. Против безоружной Небесной Сотни были пули. Теперь - это ракеты, дроны и армии. Но десять лет назад мы устояли и дальше стоим", - пишет президентская пара в социальной сети.

Для этого события Елена выбрала лук в черных оттенках, поскольку только он и уместен. Жена президента одела черный гольф, который она уже неоднократно демонстрировала, черные классические брюки палаццо, которые есть тренд 2024 года и сверху накинула пальто и украсила его брошью. Также Елена надела черные ботинки.

А вот сам президент не стал отходить от своего привычного стиля милитари. Владимир выбрал брюки с широкими карманами в цвете хаки, а также куртку в военном стиле такого же цвета. Обулся Зеленский в ботинки темно-бежевого цвета, которые носят наши защитники.

Президентские супруги почтили память героев Небесной Сотни (фото: president.gov.ua)

Что известно о юбилейном Дне чествования героев Небесной Сотни

20 февраля 2024 года Украина десятый раз чтит память Героев Небесной Сотни - тех погибших участников Революции Достоинства, которые отдали свою жизнь за достойное будущее нашей нации.

Тогда на Майдане происходили ужасные и кровавые события, унесшие за собой много жертв, чьи имена ежегодно упоминаются с грустью в глазах.