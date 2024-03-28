В каких местах в доме прячется больше всего микробов: не забывайте там тщательно убирать

Ванная и туалет

Когда речь идет об обеспечении антибактериальной чистоты в доме, большинство людей сразу думает о ванной и туалете. Но по словам микробиолога Чарльза Герба из Университета Аризоны, по сравнению с другими бактериями, это - наименьшая проблема.

Большинство людей тратят много времени и энергии, пытаюсь отдраить свой туалет до идеального состояния, но при этом они забывают о других важных факторах.

Ученый отметил, что его беспокоит привычка многих людей смывать воду при открытой крышке унитаза. Во время смывания фекальные микробы могут быть выброшены в ванную почти на 2 метра и оказаться на ваших полотенцах и даже зубной щетке.

Также он рекомендует менять полотенца хотя бы раз в 3-4 дня. Бактерии чувствуют себя комфортно во влажной и теплой ткани. Многие из них не погибают даже во время стирки, поэтому полотенца нужно стирать с достаточным количеством моющих средств и в очень горячей воде.

Кухня

Это место, где мы готовим еду, является главным "производителем грязи". Исследования показали, что разделочная доска и кухонная раковина содержат больше микробов и фекалий, чем унитаз.

Бактерии кишечной палочки и сальмонелла здесь также легко справляются: мы размораживаем мясо в раковине или в холодильнике и режем его на рабочей поверхности.

Микробиологи также регулярно что-то находят на ручке холодильника: большинство людей не особо задумываются о том, к чему мы прикасаемся во время приготовления еды, и регулярно открывают дверцу холодильника.

Кроме того, многие кулинары ополаскивают сырое куриное мясо - брызги воды разлетаются на невероятные расстояния и способствуют распространению сальмонеллы.

Чайники тоже могут быть опасны: специалисты рекомендуют заваривать только пресную воду и не оставлять ее стоять.

Абсолютным лидером в борьбе с бактериальным загрязнением является кухонный помощник, который на самом деле предназначен для обеспечения чистоты. Исследование 2017 года обнаружило в кухонных губках 362 различных типа бактерий. Микробы скапливаются всего в одном кубическом сантиметре.

Причина: вы используете салфетки и губки для очистки всех поверхностей. Невидимые патогены, распространяющиеся через него, также упрямы: когда ученые кипятили губку, бактерии сразу же вырастали снова.

Поэтому Чарльз Герба рекомендует дезинфицировать рабочие поверхности не реже одного раза в день. Антибактериальное чистящее средство - ваш лучший друг в борьбе с сальмонеллой, кишечной палочкой и другими микробами.