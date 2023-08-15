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Каких врачей нужно проходить каждый год, чтобы предотвратить серьезные болезни

Новина українською →
Вторник 15 августа 2023 10:18
Каких врачей нужно проходить каждый год, чтобы предотвратить серьезные болезни Какие медицинские осмотры нужно проходить (фото: freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Профилактические медицинские осмотры важны для поддержания крепкого здоровья. Однако многие украинцы не соблюдают это правило, а идут в больницу только тогда, когда уже "очень болит".

Об этом сообщили в медицинском сообществе "zdorovishirazom" в Instagram.

Осмотр у семейного врача

Проходить общий осмотр у семейного врача нужно не менее одного раза в год. Терапевт оценит ваше общее состояние, выслушает жалобы, назначит скрининговые тесты и даст необходимые рекомендации.

Это поможет предотвратить образование серьезных болезней.

Стоматологический осмотр

Регулярные осмотры у стоматолога помогут выявить и предотвратить заболевания ротовой полости и зубов. Посещать стоматолога нужно каждые 6 месяцев.

Во время профилактического осмотра стоматолог может увидеть правильно ли вы ухаживаете за зубами, какие участки нуждаются в более тщательной очистке. Если зубной налет "окаменел", то его можно снять с помощью профессиональной чистки.

Гинекологический осмотр

Для предотвращения воспалительных процессов и поддержки репродуктивной системы женщины в норме следует обращаться к гинекологу раз в год или по рекомендации врача.

Для чего еще необходимый профилактический осмотр, кроме выявления болезней:

  • подбор оптимального для вас метода контрацепции
  • определение факторов риска с помощью исследований. Это поможет врачу действовать на опережение: назначить дополнительное обследование, учитывая наследственную предрасположенность к определенному заболеванию
  • консультация по подготовке к беременности
  • гигиена

Осмотр у кардиолога

Важно, что кардиолога необходимо ежегодно посещать мужчинам после 30 лет и женщинам после 35 лет.

Основные симптомы, при которых необходима немедленная консультация врача-кардиолога:

  • боли в сердце и за грудиной
  • одышка, особенно после физической нагрузки
  • учащенное ритмическое сердцебиение, перебои в области сердца
  • отечность
  • общая слабость организма

Проверка зрения и слуха

Проверку рекомендуется проводить каждые 1-2 года.

Полное обследование глаз состоит из наружного осмотра, после которого проводится специальный тест на остроту зрения, подвижность экстраокулярных мышц, поля зрения, внутриглазное давление, биомикроскопию и офтальмоскопию.

Проктологический осмотр

Мужчинам после 30 лет необходимо ежегодно появляться у проктолога.

Из чего состоит ежегодный базовый чек-ап организма:

  • общий анализ крови
  • комплексный анализ мочи
  • анализ кала
  • почечный профиль
  • липидный профиль
  • печеночные пробы
  • функциональные тесты щитовидной железы

Регулярные медицинские осмотры помогут выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях и предотвратить серьезные заболевания.

Ранее врач называл основные "побочки" от болеутоляющих лекарств.

Также мы писали, какие медицинские услуги онкобольные могут получать в Украине бесплатно.

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