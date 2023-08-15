Каких врачей нужно проходить каждый год, чтобы предотвратить серьезные болезни
Профилактические медицинские осмотры важны для поддержания крепкого здоровья. Однако многие украинцы не соблюдают это правило, а идут в больницу только тогда, когда уже "очень болит".
Об этом сообщили в медицинском сообществе "zdorovishirazom" в Instagram.
Осмотр у семейного врача
Проходить общий осмотр у семейного врача нужно не менее одного раза в год. Терапевт оценит ваше общее состояние, выслушает жалобы, назначит скрининговые тесты и даст необходимые рекомендации.
Это поможет предотвратить образование серьезных болезней.
Стоматологический осмотр
Регулярные осмотры у стоматолога помогут выявить и предотвратить заболевания ротовой полости и зубов. Посещать стоматолога нужно каждые 6 месяцев.
Во время профилактического осмотра стоматолог может увидеть правильно ли вы ухаживаете за зубами, какие участки нуждаются в более тщательной очистке. Если зубной налет "окаменел", то его можно снять с помощью профессиональной чистки.
Гинекологический осмотр
Для предотвращения воспалительных процессов и поддержки репродуктивной системы женщины в норме следует обращаться к гинекологу раз в год или по рекомендации врача.
Для чего еще необходимый профилактический осмотр, кроме выявления болезней:
- подбор оптимального для вас метода контрацепции
- определение факторов риска с помощью исследований. Это поможет врачу действовать на опережение: назначить дополнительное обследование, учитывая наследственную предрасположенность к определенному заболеванию
- консультация по подготовке к беременности
- гигиена
Осмотр у кардиолога
Важно, что кардиолога необходимо ежегодно посещать мужчинам после 30 лет и женщинам после 35 лет.
Основные симптомы, при которых необходима немедленная консультация врача-кардиолога:
- боли в сердце и за грудиной
- одышка, особенно после физической нагрузки
- учащенное ритмическое сердцебиение, перебои в области сердца
- отечность
- общая слабость организма
Проверка зрения и слуха
Проверку рекомендуется проводить каждые 1-2 года.
Полное обследование глаз состоит из наружного осмотра, после которого проводится специальный тест на остроту зрения, подвижность экстраокулярных мышц, поля зрения, внутриглазное давление, биомикроскопию и офтальмоскопию.
Проктологический осмотр
Мужчинам после 30 лет необходимо ежегодно появляться у проктолога.
Из чего состоит ежегодный базовый чек-ап организма:
- общий анализ крови
- комплексный анализ мочи
- анализ кала
- почечный профиль
- липидный профиль
- печеночные пробы
- функциональные тесты щитовидной железы
Регулярные медицинские осмотры помогут выявить потенциальные проблемы на ранних стадиях и предотвратить серьезные заболевания.
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