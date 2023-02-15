В каких странах лучше не оставлять чаевые, чтобы не нажить себе проблем: список

Китай

В материковом Китае не принято оставлять "благодарность" в ресторанах или кафе. А вот чаевые в аэропортах и других учреждениях даже незаконны.

Туристам важно учитывать местные традиции и перед тем, как оставлять деньги официанту, проверить политику ресторана. Многие места запрещают посетителям давать чаевые.

Если вы действительно очень хотите выразить благодарность персоналу, скажите им несколько приятных слов или напишите записку.

Хотя чаевые в Китае не являются общепринятой практикой, частным водителям, таксистам, экскурсоводам и носителям в отеле можно оставлять несколько долларов в знак благодарности за выполненные услуги.

Япония

В Японии чаевые часто воспринимают как назойливость или грубость со стороны туриста. Это связано с тем, что многие рестораны считают, что клиенты уже платят за хорошее обслуживание, посещая их заведение.

Бывают даже случаи, когда персонал полагает, что гость заведения случайно забыл свои деньги за столиком и могут догнать его, чтобы вернуть оставленные чаевые.

Если хотите отблагодарить официанта, то лучше после трапезы аккуратно сложите на столе использованные салфетки, столовые принадлежности и тарелки.

Туристам также советуют вместо классических чаевых подарить персоналу маленькие сувениры, такие как открытки или значок.

Новая Зеландия и Австралия

Эксперты говорят, что чаевые в Австралии не являются обязательными, но, конечно, приветствуются.

Если вы ужинаете крупной компанией и заказали несколько блюд, можно оставить официанту чаевые в сумме 10% от счета.

Традиция оставлять чаевые возникла когда-то из необходимости продемонстрировать благодарность за хорошее обслуживание, а также, чтобы немного повысить заработную плату в этой отрасли. Впрочем, сейчас официанты не полагаются на чаевые, как форму дохода.