ua en ru
Пт, 26 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

К каким болезням склонны носители разных групп крови

Пятница 26 января 2024 16:58
UA EN RU
К каким болезням склонны носители разных групп крови К каким болезням есть предрасположенность у разных групп крови (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Ученые регулярно проводят исследования, которые касаются групп крови. Они утверждают, что носители разных групп имеют разные склонности к тем или иным заболеваниям - особенный химический состав влияет на здоровье и длительность жизни.

Чем болеют носители разных групп крови, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на статью American society of hematology.

I группа

По словам ученых, люди с такой группой крови реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. А еще в их крови обнаружили больше клеток для борьбы с онкологическими заболеваниями и инфекциями. Однако носители I группы могут страдать от воспалений щитовидной железы, проблем желудочно-кишечного тракта, кожных болезней и аллергии.

II группа

Исследователи из Каролинского института в Швеции установили, что у носителей II группы крови значительно выше риск развития рака желудка - на 20% больше, чем у остальных.

III группа

Носители этой группы крови чаще подвержены онкологическим заболеваниям и самое слабое место в их организме - это горло.

IV группа

Людям с такой группой крови стоит опасаться инфекций. Американские ученые из Гарварда пришли к выводу, что самый большой риск развития болезней сердца имеют люди с IV группой крови - на 23% выше остальных. Также у носителей этой группы самый высокий уровень развития возрастных когнитивных нарушений, и они чаще других страдают от деменции.

Кстати, ранее мы писали о том, насколько безопасно для здоровья подавлять зевание.

А еще рассказывали, что стоит знать каждому человеку о группах крови.

Читайте РБК-Украина в Google News
хвороби Группа крови
NEWS
Бронь от мобилизации. СМИ пишут о новой идее, в Раде опровергают: что на самом деле
Бронь от мобилизации. СМИ пишут о новой идее, в Раде опровергают: что на самом деле