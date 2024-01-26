К каким болезням склонны носители разных групп крови

Ученые регулярно проводят исследования, которые касаются групп крови. Они утверждают, что носители разных групп имеют разные склонности к тем или иным заболеваниям - особенный химический состав влияет на здоровье и длительность жизни.

I группа

По словам ученых, люди с такой группой крови реже болеют сердечно-сосудистыми заболеваниями. А еще в их крови обнаружили больше клеток для борьбы с онкологическими заболеваниями и инфекциями. Однако носители I группы могут страдать от воспалений щитовидной железы, проблем желудочно-кишечного тракта, кожных болезней и аллергии.

II группа

Исследователи из Каролинского института в Швеции установили, что у носителей II группы крови значительно выше риск развития рака желудка - на 20% больше, чем у остальных.

III группа

Носители этой группы крови чаще подвержены онкологическим заболеваниям и самое слабое место в их организме - это горло.

IV группа

Людям с такой группой крови стоит опасаться инфекций. Американские ученые из Гарварда пришли к выводу, что самый большой риск развития болезней сердца имеют люди с IV группой крови - на 23% выше остальных. Также у носителей этой группы самый высокий уровень развития возрастных когнитивных нарушений, и они чаще других страдают от деменции.