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Києвом їздить "жорсткий" Запорожець, який своїм виглядом здивував мережу

Автор: Роман Мирончук

У Києві сьогодні вночі 1 липня водій Запорожця не впорався з керуванням і перекинувся на бік. При цьому машина сильно постраждала, особливо дах. Але днем авто вже бачили на дорозі в загальному потоці машин.

Це видно на відео, яке опублікував "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі.

"Якщо хтось стурбований долею Запорожця - можете заспокоїтися. Їздить собі і далі по дорогах загального користування", - йдеться в повідомленні до відео.

Раніше також було опубліковано відео після аварії, на якому видно, як Запорожець лежить на даху, і кілька чоловіків його перевертають, і ставлять назад на колеса.

Схоже, що у машини погнувся тільки кузов, тому що вона на ходу, і може їхати сама.

Користувачі мережі шоковані, що чоловік їздить на такому розбитому авто і жартують, що вже можна зрізати дах, щоб був кабріолет.

  • Живучий;
  • Вже простіше кабріолет зробити;
  • Вічне авто, не продаси, в ремонті не примхливе;
  • Скоро кабріолет буде, тільки додому доїдуть;
  • Легше новий купити ніж ремонтувати;
  • І в вогні не горить, і в воді не тоне;
  • Це українська якість;
  • На відміну від автора, він їде за правилами ... Може на ремонт везе.

Нагадаємо, українцям показали незвичайний гібрид Porsche і "Запорожця".

Ми також писали про те, що в мережі показали, як міг би виглядати сучасний "Запорожець".

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Київавтомобили