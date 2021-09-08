У київській IT-компанії продавали програми для злому Instagram, Facebook, Viber і Telegram

У Києві працівників однієї з ІТ-компаній продавали спеціалізоване програмне забезпечення для віддаленого злому на комп'ютерах і смартфонах месенджерів популярних соцмереж, отримання і передачі даних про дії користувачів.
Про це 8 вересня передали в прес-центрі СБУ.
Йдеться про такі месенджери в мережах, як Instagram, Facebook, WhatsApp, Viber, Telegram, забороненому в Україні "ВКонтакте", а також електронними поштовими ресурсами.
Зловмисники збували це по підприємствах приватного сектора. Все це - нібито для запобігання витоку службової інформації. Надалі планували його реалізацію також установам державного сектору, розповіли у спецслужбі.
"За результатами судових експертиз, програмне забезпечення визнано спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації", - йдеться в повідомленні.
В офісному приміщенні столичної ІТ-компанії провели обшуки, в ході яких були виявлені та вилучені чорнові записи, листування та документи з доказами протиправної діяльності.
На даний час двом зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 359 (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації) Кримінального кодексу України.
Раніше повідомлялося, що 17-річний українець продавав персональні дані мільйонів користувачів.
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