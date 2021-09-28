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У київському зоопарку тріснуте скло у вольєрі з ведмедями заклеїли аплікацією (фото)

Автор: Роман Мирончук

У Києві в зоопарку у вольєрі з ведмедями тріснуло скло. Працівники зоопарку не придумали нічого кращого, ніж заклеїти тріщини аплікацією, щоб вони не так сильно кидалися в очі.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

На фотографіях видно, що скло вольєра з ведмедями вкрите тріщинами, які просто вирішили приховати. Залишається тільки сподіватися, що скло не буде тріскатися далі, і ніхто з відвідувачів зоопарку не постраждає через це.

Тріснуте скло у вольєрі з ведмедями заклеїли аплікацією (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, у Бердянському звіринці від смерті врятували маленьке кенгуренятко, мама якого загинула під час грози. Те, що малюк живе і росте - справжнє диво, оскільки дитинча народжується крихітним і до півроку живе в маминій сумці.

Малюка годують з соски кожні дві години спеціальною сумішшю. Після цього його кладуть в спеціальну сумку з підігрівом, яка нагадує мамину сумку.

Ми також писали про те, що в Києві на Позняках кози гуляли посеред вулиці. Одна коза навіть залізла на дах припаркованого автомобіля. Через деякий час вона зістрибнула і пішла далі.

Фото інциденту зробили очевидці, які перебували поруч у цей момент. На якій вулиці бачили кіз не повідомляється.

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Київзоопарк