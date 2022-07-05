У Київському зоопарку - чарівне поповнення: мімішні фото малюків

Маленьку Варту мама Веста народила 27 червня, а вчора порадувала мама Вербена, народивши Вікінга.

"Бізони від природи дуже "сімейні", тому малюки з перших днів перебувають під чуйним піклуванням численних родичів", - сказано в повідомленні.

Зараз малюки знаходяться у відкритому вольєрі, насолоджуються теплим сонечком і п'ють мамине молоко.

Зоопарк запрошує всіх бажаючих побачити малюків.

Як виглядають малюки

На ці кадри неможливо дивитися без розчулення.

У Київському зоопарку народилися малюки бізонів (фото:facebook.com/zoo.kyiv.ua)