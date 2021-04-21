У Київському виші розігрували квитки на концерт співака, який назвав Путіна "красунчиком"

На сторінці кафедри артиста охрестили зіркою світового масштабу і анонсували конкурс, виконавши умови якого людина могла б отримати заповітний квиток.

Чим відзначився Моргенштерн

Відзначимо, що в одному зі своїх інтерв'ю журналісту Юрію Дудю Алішер Моргенштерн заявив, що Володимир Путін просто красень і топова фігура, та й взагалі бути Путіним - це дуже круто.

Також Моргенштерн дуже неадекватно себе повів на виступі в Одесі.

Пожежа в Одесі 4 грудня 2019 року стала днем ​​національної жалоби, але російський музикант Алішер Моргенштерн назвав скорботу українців "гове**ой показухой" і закликав замість дня жалоби влаштувати "день крику". Він дозволив собі такі висловлювання зі сцени одеського клубу Palladium. Російський виконавець розважав публіку на вихідних, незважаючи на трагічні події в місті.

"Давайте влаштуємо замість дня жалоби, день крику, сху*лі пожежних перевірок немає в місті", - заявив зі сцени музикант.

Чи будуть концерти в Україні?

Днем раніше російський репер Алішер Моргенштерн заявив, що передумав їхати в Україну на гастролі. На початку літа у нього були заплановані концерти в Києві, Харкові та Запоріжжі.

Як пояснив 23-річний музикант під час прямого ефіру на своїй сторінці в Instagram, йому стало страшно їхати в Україну.