У київському ТЦ орудують нахабні злодії: крадуть телефони у всіх на очах

У мережі показали відео з крадіжкою смартфона
В київському ТЦ "Космополіт" орудують нахабні злодії, які працюють в парі. Так, один з чоловіків у всіх на очах на стійці реєстрації вкрав дорогий смартфон. Зараз нахабного злодія шукає поліція. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.
"Вчора (21.07.2020) в ТЦ Космополіт чоловік скоїв крадіжку мобільного телефону. Може хто пізнає його? Дякую", - написали в повідомленні на сторінці.
На відеоролику можна розглянути чоловіка з короткою стрижкою і в масці, який акуратно підходить до стійки і спокійно бере телефон. Далі видно, що його супроводжує спільник, що прикриває дії "товариша".
В київському ТЦ орудують нахабні злодії
Українці в коментарях обурилися діями нахабного злодія, але відзначили, що в наших реаліях не можна залишати цінні речі у всіх на виду.
Як ми раніше писали, у Києві зухвалий грабіжник намагався обчистити авто, але його наздогнала карма (фото).