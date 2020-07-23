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У київському ТЦ орудують нахабні злодії: крадуть телефони у всіх на очах

Автор: Людмила Жукова

У мережі показали відео з крадіжкою смартфона

В київському ТЦ "Космополіт" орудують нахабні злодії, які працюють в парі. Так, один з чоловіків у всіх на очах на стійці реєстрації вкрав дорогий смартфон. Зараз нахабного злодія шукає поліція. Про це повідомили на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

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"Вчора (21.07.2020) в ТЦ Космополіт чоловік скоїв крадіжку мобільного телефону. Може хто пізнає його? Дякую", - написали в повідомленні на сторінці.

На відеоролику можна розглянути чоловіка з короткою стрижкою і в масці, який акуратно підходить до стійки і спокійно бере телефон. Далі видно, що його супроводжує спільник, що прикриває дії "товариша".

В київському ТЦ орудують нахабні злодії

Українці в коментарях обурилися діями нахабного злодія, але відзначили, що в наших реаліях не можна залишати цінні речі у всіх на виду.

  • Він би їх ще на верхню полицю поклав, бери не хочу, самі винні.
  • Нема чого залишати речі без нагляду.
  • Чоловік, у якого при літній спеці кофточка на сумці звисає, вже викликає підозри.
  • Він у масці, хіба впізнаєте, але поруч лежав наворочений телефон він його не взяв.
  • Перукарям покажіть. Судячи з відео стрижка свіжа. Кожен перукар впізнає свою роботу.

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