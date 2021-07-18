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У київському ТРЦ на дитину впала вітрина: у хлопчика порізи на тілі і перелом ноги

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Київ, Неділя 18 липня 2021 20:38
У київському ТРЦ на дитину впала вітрина: у хлопчика порізи на тілі і перелом ноги Фото: в Києві в ТРЦ на хлопчика обрушилася вітрина (instagram.com/olya__la)
Автор: Роман Мирончук

Вчора, 17 липня, в Києві жінка гуляла з дитиною в ТРЦ Retroville. Вона була в розважальному центрі "PAPASHON kibs". Хлопчик підійшов до вітрини з тістечками і раптом на нього впала величезна скляна вітрина-холодильник.

Про це розповіла мама хлопчика в Instagram.

"Вона повністю розбилася об мого сина. Все скло розбилося на дрібні частинки об маленьке тіло моєї дитини. Дитина отримала численні травми і перелом ноги (нижньої кінцівки)", - розповіла жінка.

У київському ТРЦ на дитину впала вітрина: у хлопчика порізи на тілі і перелом ноги

У Києві в ТРЦ на хлопчика впала вітрина (фото: instagram.com/olya__la)

Вона зазначила, що поки їхала швидка допомога і поліція, вона збирала скло зі свого сина. При цьому її сильно обурило те, що до них так ніхто і не підійшов з представників торгового центру.

У київському ТРЦ на дитину впала вітрина: у хлопчика порізи на тілі і перелом ногиУ київському ТРЦ на дитину впала вітрина: у хлопчика порізи на тілі і перелом ноги

У Києві в ТРЦ на хлопчика впала вітрина (фото: instagram.com/olya__la)

"Не можу мовчати, вважаю це неприпустимим, безвідповідальність цього закладу повинна бути покарана. У кожного з нас є діти, кому, як не нам, захищати їх від біди і карати кривдників?!" - додала мати хлопчика.

У Києві в ТРЦ на хлопчика впала вітрина (відео: YouTube)

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.

  • Дай Бог сил, щоб це подолати, а Ліору сил, щоб все забути. Не можна мовчати, потрібно писати заяву, писати в соціальних мережах, робити репости і їх всюди відзначати;
  • Головне, щоб пупс швидше прийшов в себе і був здоровий;
  • Нехай дитина швидко одужує, а тобі терпіння і сил. Все буде прекрасно.

Нагадаємо, в Ужгороді школяр впав з перил набережної. Його спочатку паралізувало.

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