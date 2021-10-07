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У київському ТРЦ охоронці зламали ребра хлопцю і погрожували вирізати очі. Але ситуація заплутана

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Київ, Четвер 07 жовтня 2021 12:22
У київському ТРЦ охоронці зламали ребра хлопцю і погрожували вирізати очі. Але ситуація заплутана У київському ТРЦ "Гулівер" побили хлопців (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

У київському ТРЦ "Гулівер" охоронці побили двох молодих людей, а одному з них зламали ребра. У цьому запевняє батько одного з хлопців, стверджуючи, що його син був не агресивним.

Про це Юрій Радій написав на сторінці в Facebook і виклав свою версію події того вечора.

Версія батька потерпілого або як все сталося

Батько одного з хлопців повідомив, що його сина побили 5 жовтня вночі в ТРЦ "Гулівер" охоронці. Конфлікт стався між двома хлопцями, що виходили на ескалатор з "Сільпо", і співробітниками охорони.

"Мій син з другом підходили до ескалатора на виході з "Сільпо", у них виникла суперечка з охоронцем, після словесної перепалки почалася бійка, після чого підбігли ще кілька охоронців, скрутили юнаків і завели в кімнату охорони. Ситуація досить часто поширена, я не проти, але охоронці, замість того щоб передати хлопців в руки правоохоронних органів вирішили пограти в спецагентів і били мого сина, поки він не втратив свідомість, його другу дісталося значно більше, у нього зламані ребра", - описав ситуацію Юрій.

Коли син Юрія прийшов до тями, охоронець з ножем у його голови погрожував йому вирізати очі, запевняє батько. Потім хлопцям наказали не повідомляти в поліцію, інакше їх уб'ють.

"Їх тримали в полоні і катували близько 2-х годин, потім відпустили з погрозами, що, якщо хлопці напишуть заяву в поліцію, то вони їх знайдуть і вб'ють. Зараз пишемо заяву в Печерському відділенні поліції, потім йдемо на експертизу, щоб зняти побої", - повідомив батько одного з постраждалих хлопців.

У київському ТРЦ охоронці зламали ребра хлопцю і погрожували вирізати очі. Але ситуація заплутана

Ситуація заплутана. І ось чому.

У коментарях одна з користувачів написала, що батько хлопця Юрій Радій їй в листуванні повідомив, що молодий чоловік сам напав першим на охоронця. До того ж випадки агресії у нього вже бували.

"Зі слів самого батька в листуванні зі мною з Instagram: "Напав на охоронця його син, вдарив перший, вранці і п'яний. "Гулівер" написав, що сталося це о 7 ранку, викликали міліцію і в підсумку сина затримали. Так само вони сказали що ситуація була абсолютно не така, як розповів батько. Плюс сам батько не заперечує, що син спровокувати міг. Далі, як то кажуть, вирішуйте самі", - написала Аліна Пашкова і опублікувала скріншот листування з батьком хлопця.

У київському ТРЦ охоронці зламали ребра хлопцю і погрожували вирізати очі. Але ситуація заплутанаСкріншот листування

Позиція ТРЦ "Гулівер"

В прес-службі ТРЦ журналісту Styler пообіцяли прокоментувати цю резонансну ситуацію після проведення внутрішнього розслідування.

Як ми раніше писали, у Києві охоронець парку побив дівчину.

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