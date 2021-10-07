В киевском ТРЦ охранники сломали ребра парню и угрожали вырезать глаза. Но ситуация запутанная

В киевском ТРЦ "Гулливер" охранники избили двоих молодых людей, а одному их них сломали ребра. В этом уверяет отец одного из парней, утверждая, что его сын был не агрессивным.

Об этом Юрий Радий написал на странице в Facebook и изложил свою версию произошедшего в тот вечер.

Версия отца пострадавшего или как все произошло

Отец одного из парней сообщил, что его сына избили 5 октября ночью в ТРЦ "Гулливер" охранники. Конфликт произошел между двумя парнями, выходившими на эскалатор из "Сильпо", и сотрудниками охраны.

"Мой сын с другом подходили к эскалатору на выходе из "Сильпо", у них возник спор с охранником, после словесной перепалки началась потасовка, после чего подбежали еще несколько охранников, скрутили юношей и завели в комнату охраны", - описал ситуацию Юрий.

"Ситуация довольно часто распространена, я не против, но охранники, вместо того чтобы передать ребят в руки правоохранительных органов решили поиграть в спецагентов и били моего сына, пока он не потерял сознание, его другу досталось значительно больше, у него сломаны ребра", - добавил мужчина.

Когда сын Юрия пришел в себя, охранник с ножом у его головы угрожал ему вырезать глаза, уверяет отец. Потом парням приказали не сообщать в полицию, иначе их убьют.

"Их держали в плену и пытали около 2-х часов, затем отпустили с угрозами, что, если ребята напишут заявление в полицию, то они их найдут и убьют. Сейчас пишем заявление в Печерском отделении полиции, затем идем на экспертизу, чтобы снять побои", - сообщил отец одного из пострадавших парней.

Избитый охранниками парень (фото: facebook.com/yuriy.rudy.9)

Ситуация запутанная. И вот почему.

В комментариях одна из пользователей написала, что отец парня Юрий Радий ей в переписке сообщил, что молодой человек сам напал первым на охранника. К тому же случаи агрессии у него уже бывали.

"Со слов самого отца в переписке со мной из Инстаграм: "Напал на охранника его сын, ударил первый, утром и пьяный. "Гуливер" написал, что произошло это в 7 утра, вызвали милицию и в итоге сына задержали. Так же они сказали что ситуация была совершенно не такая, как рассказал отец. Плюс сам отец не отрицает, что сын спровоцировать мог. Дальше, как говорится, решайте сами", - написала Алина Пашкова и опубликовала скриншот переписки с отцом парня.

Скриншот переписки

Позиция ТРЦ "Гулливер"

Представитель пресс-службы Татьяна Атаджанова рассказала нам, как все было на самом деле. Она сообщила, что все произошло в 06.30 утра в супермаркете "Сильпо", а не ночью, как уверяет отец пострадавшего парня. Двое парней 20 лет были в состоянии алкогольного опьянения и вели себя достаточно нахально.

Охранник сделал им замечание, на что сын Юрия Рудого отреагировал агрессивно - он ударил кулаком в голову сотрудника охраны.

"Парни вели себя очень неадекватно, их просили успокоиться, но они не слушали", - рассказала Татьяна.

Охранник попытался усмирить парня и ударил его в ответ, в это время товарищ молодого человека набросился на него и начал избивать. Сразу же была вызвана полиция, стражи порядка ехали 45 минут. В это время парней удерживали в помещении до приезда полиции.

"В нашем распоряжении есть видео, но согласно закону, мы можем его передавать только полиции. На нем показана вся ситуация, которая произошла на самом деле", - добавила Татьяна.

Сейчас охранник, которого избили молодые люди, на больничном.