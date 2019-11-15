У київському тролейбусі чоловіки влаштували жорстке побоїще (відео)

У тролейбусі Києва два чоловіки вирішили влаштувати розборки. Інцидент стався на вулиці Вишгородській. Спочатку два городянина вступили в словесну перепалку, потім почали штовхатися, а потім один чоловік просто кинувся на іншого. Між чоловіками стояла літня жінка з дитиною, яка дивом не постраждала. Про це повідомляється на сторінці Київ Оперативний в Facebook.

Зазначимо, що один чоловік при собі мав ножа, який в результаті бійки випав на асфальт. У ролику показано, як на одного з учасників бійки вже наділи наручники і поклали на землю.

В київському тролейбусі влаштували бійку (Київ Оперативний/Facebook)

Користувачі мережі відреагували на жорстку бійку між чоловіками в коментарях.

Відрізати пальці, щоб ріжучі колящие предмети у граблі свої взяти більше не міг.

Проблема у безкарності і пасивності оточуючих.

Мужику так не хотілося їхати на роботу,що поїхав у в'язницю.

По пиці видно, що нарік.

О, так пов'язали двох.

Скріншот коментарів (Facebook)