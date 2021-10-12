В київському супермакеті у рибі знайшли паразитів: неприємна знахідка обурила мережу (фото)

Так, придбали оселедця 12 жовтня близько 11:00.

На відео показали хробака-паразита, якого витягли з риби. Ймовірно, гельмінта знайшли вже після того, як розрізали оселедця вдома.

Однак, чи віднесли покупці рибу до "Сільпо" на обмін, невідомо.

У чеку, який показали відвідувачі супермаркету, сказано, що кияни відвідали "Сільпо" на вулиці Здолбунівській.

У коментарях користувачі пишуть, що часто зустрічають на полицях супермаркету продукцію з живністю.