В київському супермакеті у рибі знайшли паразитів: неприємна знахідка обурила мережу (фото)

У Києві в супермаркеті "Сільпо" на Позняках покупці знайшли неприємну знахідку. Зокрема, в оселедці, який придбали у магазині, був чималий гельмінт.
Фото опублікували в Telegram-каналі "Типичный Киев".
Так, придбали оселедця 12 жовтня близько 11:00.
На відео показали хробака-паразита, якого витягли з риби. Ймовірно, гельмінта знайшли вже після того, як розрізали оселедця вдома.
Однак, чи віднесли покупці рибу до "Сільпо" на обмін, невідомо.
У чеку, який показали відвідувачі супермаркету, сказано, що кияни відвідали "Сільпо" на вулиці Здолбунівській.
У коментарях користувачі пишуть, що часто зустрічають на полицях супермаркету продукцію з живністю.
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