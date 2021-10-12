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В київському супермакеті у рибі знайшли паразитів: неприємна знахідка обурила мережу (фото)

Автор: Тетяна Самарук

У Києві в супермаркеті "Сільпо" на Позняках покупці знайшли неприємну знахідку. Зокрема, в оселедці, який придбали у магазині, був чималий гельмінт.

Фото опублікували в Telegram-каналі "Типичный Киев".

Так, придбали оселедця 12 жовтня близько 11:00.

На відео показали хробака-паразита, якого витягли з риби. Ймовірно, гельмінта знайшли вже після того, як розрізали оселедця вдома.

Однак, чи віднесли покупці рибу до "Сільпо" на обмін, невідомо.

У чеку, який показали відвідувачі супермаркету, сказано, що кияни відвідали "Сільпо" на вулиці Здолбунівській.

У коментарях користувачі пишуть, що часто зустрічають на полицях супермаркету продукцію з живністю.

  • Я нещодавно у тістечках хробака знайшов;
  • Теж раніше у цього супермаркеті знаходив всіляких хробаків;
  • Який жах! Потрібно було її назад повернути;
  • Стосовно глистів у рибі. Перевірено у 80% риби неважливо морожена чи оселедець та копчена є глисти. Це переважно у скумбрії та оселедці, хек, перевірено на власному досвіді. Це не тільки у Сільпо, а будь-де.

Раніше ми повідомляли, що у Дніпрі чоловіку продали солодощі з "сюрпризом".

Також ми писали, що робити, якщо в продуктах знайшли живність.

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