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В киевском супермаркете в рыбе нашли паразитов: неприятная находка возмутила сеть (фото)

Автор: Тетяна Самарук

В Киеве в супермаркете "Сильпо" на Позняках покупатели нашли неприятную находку. В частности, в селедке, которую приобрели в магазине, был немалый гельминт.

Фото опубликовали в Telegram-канале "Типичный Киев".

Так, приобрели сельди 12 октября около 11:00.

На видео показали червя-паразита, которого вытащили из рыбы. Вероятно, гельминта нашли уже после того, как разрезали селедки дома.

Однако, отнесли ли покупатели рыбу в "Сильпо" на обмен, неизвестно.

В чеке, который показали посетители супермаркета, сказано, что киевляне посетили "Сильпо" на улице Здолбуновской.

В комментариях пользователи пишут, что часто встречают на полках супермаркета продукцию с живностью.

  • Я недавно в пирожных червя нашел;
  • Тоже раньше в этом супермаркете находил всевозможных червей;
  • Какой ужас! Нужно было ее обратно вернуть;
  • Относительно глистов в рыбе. Проверено у 80% рыбы неважно мороженая или сельдь и копченая есть глисты. Это преимущественно в скумбрии и сельди, хек, проверено на собственном опыте. Это не только в Сильпо, а где угодно.

Ранее мы сообщали, что в Днепре мужчине продали сладости с "сюрпризом".

Также мы писали, что делать, если в продуктах нашли живность.

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