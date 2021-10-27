У київському парку знищують озеро: нечистоти постійно зливають у водойму (фото)

У Голосіївському парку Києва коїться справжнє свавілля. Вже не в перший раз в одне з озер, яке входить до групи Оріхуватських ставків, зливають нечистоти і хімічні відходи. На скарги активістів та небайдужих громадян району - немає жодної реакції.
Фотографії нового зливу нечистот у водойму опубліковані в групі "Сусіди. Голосіїв" в Facebook.
На знімках можна побачити неозброєним оком, на що перетворюються озера в парку.
Відзначимо, що відходи зливаються в ставок з колекторної труби. Це відбувається вже не в перший раз. Минулого разу від подібної дії на озері загинула вся риба, а качки, які мешкають тут багато років, змушені були шукати собі новий будинок.
Небайдужі громадяни Голосіївського району відразу ж проінформували міські служби про те, що трапилося ще 24 жовтня. Поки ніякої реакції від них не послідувало. Кияни припускають, що хтось цілеспрямовано зливає відходи вже далеко не вперше.
Голосіївський парк - це Національний природний парк, він заснований в 1957 році, а в 1964 році названий на честь Максима Рильського. Композиційною віссю парку є каскад з чотирьох ставків площею близько 6 га, розташований уздовж долини струмка Оріхуватка. Звідси і назва у ставків - Оріхуватські. На нижньому ставку (біля Голосіївської площі) облаштована човнова станція.
Як ми раніше писали, у Житомирі Річка Тетерів на межі екокатастрофи, нечистоти постійно зливають у водойму.