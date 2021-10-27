У київському парку знищують озеро: нечистоти постійно зливають у водойму (фото)

Що відбувається з озерами

На знімках можна побачити неозброєним оком, на що перетворюються озера в парку.

Відзначимо, що відходи зливаються в ставок з колекторної труби. Це відбувається вже не в перший раз. Минулого разу від подібної дії на озері загинула вся риба, а качки, які мешкають тут багато років, змушені були шукати собі новий будинок.

У Голосіївському парку знищують озеро (фото: Ніна Ночь / Facebook)

Чому мовчить влада

Небайдужі громадяни Голосіївського району відразу ж проінформували міські служби про те, що трапилося ще 24 жовтня. Поки ніякої реакції від них не послідувало. Кияни припускають, що хтось цілеспрямовано зливає відходи вже далеко не вперше.

Для довідки

Голосіївський парк - це Національний природний парк, він заснований в 1957 році, а в 1964 році названий на честь Максима Рильського. Композиційною віссю парку є каскад з чотирьох ставків площею близько 6 га, розташований уздовж долини струмка Оріхуватка. Звідси і назва у ставків - Оріхуватські. На нижньому ставку (біля Голосіївської площі) облаштована човнова станція.