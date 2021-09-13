У київському метро стався колапс: люди не можуть потрапити в підземку

Метро Києва 13 вересня знову відзначилося величезними чергами. На станції метро "Мінська" утворилася небувала тиснява. Люди не можуть потрапити в підземку і змушені чекати.

Про це повідомляє видання "Сьогодні".

Як виявилося, причиною тисняви є несправність деяких терміналів на турнікетах. Через це потрапити в метро стало дуже проблематичним.

Також зазначається, що стовпотворіння спостерігалося і на метро "Теремки".

Нагадаємо, що в Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід. Такі обмеження будуть вводити в пікові години.

Обмеження вводять, щоб уникнути скупчень людей на станціях в період карантину.

"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь масковий режим і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.