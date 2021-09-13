ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У київському метро стався колапс: люди не можуть потрапити в підземку

Новость на русском →
Київ, Понеділок 13 вересня 2021 10:07
У київському метро стався колапс: люди не можуть потрапити в підземку У київському метро - колапс (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Метро Києва 13 вересня знову відзначилося величезними чергами. На станції метро "Мінська" утворилася небувала тиснява. Люди не можуть потрапити в підземку і змушені чекати.

Про це повідомляє видання "Сьогодні".

Як виявилося, причиною тисняви є несправність деяких терміналів на турнікетах. Через це потрапити в метро стало дуже проблематичним.

Також зазначається, що стовпотворіння спостерігалося і на метро "Теремки".

Нагадаємо, що в Києві метрополітен через карантин може працювати з обмеженнями на вхід. Такі обмеження будуть вводити в пікові години.

Обмеження вводять, щоб уникнути скупчень людей на станціях в період карантину.

"Шановні пасажири! Карантинні заходи тривають. У пікові години метрополітен працює з обмеженнями на вхід. Це дозволяє зменшити скупчення всередині станцій. Будь ласка, дотримуйтесь масковий режим і оплачуйте безконтактно", - йдеться в повідомленні.

Як ми раніше писали, у метро Києва щодня колапс на одній зі станцій.

Читайте РБК-Україна в Google News
метро
LITE
5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити
5 міфів про догляд за волоссям, в які пора перестати вірити