У київському метро виявили невідомі науці бактерії

В метро Києва вдалося виявити раніше невідомі бактерії. Таких геномів у столичній підземці до 80%, вважають вчені, які взяли зразки з різних поверхонь.

У рамках одного з проектів, вчені вирішили з'ясувати, яка невидима живність населяє Київський метрополітен, пише "Хмарочос" з посиланням на "Громадське".

Зазначимо, що подібні дослідження проводяться у різних куточках світу. В Україні об'єктом для досліджень поки що є тільки київське метро. Перше таке дослідження у нас було проведено в 2017-му році.

Після того, як вчені зібрали аналізи з лавок, стін, підлоги, поручнів ескалаторів, автоматів для продажу квитків і так далі, зразки відправили в лабораторію Нью-Йорка.

За допомогою технології секвенування (тобто читання послідовностей ДНК і РНК) там визначають генетичний матеріал, який потрапив у зразок.

Так, останнє дослідження показало, що від 10% до 80% геномів у зразках зі столичного метро - мікроорганізми, які не вдається ідентифікувати по базах даних.

Причому стверджується, що більшість з них - мікроорганізми, які живуть на шкірі людини або її дихальних шляхах, і зазвичай не викликають хвороб.

А ось на станції "Контрактова площа" раніше знайшли геном чумної палички.

Нагадаємо, що у метро Києва нещодавно стався страшний колапс.

Раніше ми писали, що нові станції метро на Виноградар будуть з "родзинкою". На даху встановлять газон і скляні панелі.