У київському Гідропарку сутички з поліцією через карантин: людей не пускають тренуватися

У київському Гідропарку поліція не пускає тренуватися людей на спортмайданчик
Карантин в Україні через коронавірус посилили 6 квітня. Після введення нових обмежень людям заборонили виходити на спортивні майданчики, парки і сквери. Виключення тільки для власників собак. У київському Гідропарку вранці 6 квітня розгорівся скандал. Поліція перекрила вхід людям, які прийшли потренуватися на майданчик.
Люди почали говорити поліції, що їх дії незаконні і суперечать конституційним правам людини.
"Введіть надзвичайний стан і тоді обмежуйте", – кричав чоловік.
Відзначимо, що обидві сторони конфлікту вели себе без грубощів. Чоловік у спортивній формі пояснював свої права і знімав дії силовиків на камеру телефону. Поліція теж вела себе адеквтно. Але все-таки двох участників конфлікту забрали у відділення.
У Києві активісти вимагали пропустити їх на спортмайданчик (YouTube/Обозревтель)
Як ми раніше писали, у Києві "качки" з Гідропарку напали на журналістку: відео та деталі події.