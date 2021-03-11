У київському Будинку профспілок відкрили покерний клуб і почали турніри

У Києві у Будинку профспілок відкрили покерний клуб, проти чого взимку активно виступав Мінкульт України. Сьогодні в будівлі, де під час Революції Гідності під час пожежі загинули люди, вже стартували перші турніри. Вони триватимуть до кінця тижня.
Це 11 березня підтвердили "РБК-Україна" в адміністрації клубу.
В клубі запевнили, що в роботі були враховані всі діючі карантинні обмеження.
Сьогодні в клубі спортивного покеру "Full House Khreschatyk", який відкрився в будинку за адресою вул. Хрещатик, 18, проводять перший і другі ігри.
Турніри триватимуть з 11 по 14 березня.
"Увага! Дотримуючись обмежень, що діють під час адаптивного карантину в Україні, всі змагання проводяться в форматі 6-max, максимальна кількість учасників турніру - 60 гравців.", - йдеться в заяві на Facebook-сторінці клубу.
Також вже представлений графік, коли будуть проводитися турніри.
В адміністрації запевнили, що переносити їх проведення не планують.
У Будинку профспілок в Києві запрацював покерний клуб (фото: facebook.com/fullhousekyiv)
Нагадаємо, що наприкінці січня глава Мінкульту України Олександр Ткаченко заявив, що для "спортивного покеру" в київському Будинку профспілок - не місце. Також він поінформував, що міністерство культури та інформаційної політики вже направило запит до керівництва Федерації профспілок України, щоб ретельно розібратися в ситуації.
Додамо, що в 2018 році в Україні покер визнали видом спорту, пояснивши це тим, що спортивний покер - це інтелектуальна гра, а не азартна.
Як говорилося в журналістському розслідуванні "Слідство.інфо", у підвалі столичного Будинку профспілок хочуть відкрити казино площею 1 тисяча квадратних метрів, замасковане під спортивний покерний клуб.