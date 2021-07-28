У київському ботсаду почалося розкішне цвітіння: чарівні фото

У київському ботанічному саду ім. Гришко зараз дуже красиво. Справа в тому, що під кінець липня розцвіло безліч рослин. Тому відвідування саду буде дуже приємним.

Нагадаємо, ми писали про кращі ідеї для "квіткових" подорожей по Україні в розпал літа. Літо - це ідеальна пора для подорожей не тільки за кордоном, але і по Україні, під час яких можна помилуватися квітами у всій красі їх буяння.

"Квіткові" тури - прерогатива не тільки весни, коли багато туристів їде милуватися тюльпанами в Київській області і в інших регіонах. Влітку можна побачити також подібну красу, але вже інших квітів.

Якщо ви не встигли сфотографуватися на полі лаванди, не засмучуйтесь. Відразу після неї починає цвісти ліатрис. Ця квітка схожа на лаванду, і не менш фотогенічна. У великій кількості ліатрис можна побачити в "Добропарку" (село Мотижин, Київська область).

Ми також писали про те, що в Україні квітне отруйна смертоносна рослина борщівник Сосновського. Її період цвітіння припадає на літні місяці. При цьому вона поширена майже всюди. Небезпека її серйозна - в деяких випадках контакт з рослиною може стати фатальним.