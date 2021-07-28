В киевском ботсаду началось роскошное цветение: завораживающие фото

В киевском ботаническом саду им. Гришко сейчас очень красиво. Дело в том, что под конец июля расцвело множество растений. Поэтому посещение сада будет очень приятным.

Напомним, мы писали о лучших идеях для "цветочных" путешествий по Украине в разгар лета. Лето - это идеальная пора для путешествий не только за границей, но и по Украине, во время которых можно полюбоваться цветами во всей красе их буйства.

"Цветочные" туры - прерогатива не только весны, когда много туристов едет любоваться тюльпанами в Киевской области и в других регионах. Летом можно увидеть также подобную красоту, но уже других цветов.

Если вы не успели сфотографироваться на поле лаванды, не расстраивайтесь. Сразу после нее начинает цвести лиатрис. Этот цветок похож на лаванду, и не менее фотогеничен. В большом количестве лиатрис можно увидеть в "Добропарке" (село Мотыжин, Киевская область).

Мы также писали о том, что в Украине цветет ядовитое смертоносное растение борщевик Сосновского. Его период цветения приходится на летние месяцы. При этом он распространен почти везде. Опасность его серьезная - в некоторых случаях контакт с растением может стать фатальным.