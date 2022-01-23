У Київському ботанічному саду розцвіла найстаріша в Європі пальма (фото)

У Києві в ботанічному саду імені Фоміна знову розцвіла найстаріша в Європі пальма Лівістона. Даному рослині вже більше 200 років. Вперше пальма Зацвіла в 1976 році.

Про це повідомляє Telegram-канал " Київ без цензури ".

Пальма Livistona australis походить з Австралії і зберігає генетично закладений ритм розвитку - цвіте саме тоді, коли на її батьківщині настає спекотне літо.

Пальма Ливистона (фото: Telegram-канал "Київ без цензури")

Свою назву рослина отримала на честь Патріка Мюррея, Лерда Лівінгстонського (1632-1671). Він зібрав у своєму саду більше тисячі різних рослин. Мюррей був учнем і другом Ендрю Бальфура.

Пальма Ливистона (фото: Telegram-канал "Київ без цензури")

Листя пальми Ливистона досягають в діаметрі 2 метри. Її висота може бути до 25 метрів. Діаметр стовбура - 30-40 см. Плоди - кулясті коричневі ягоди. Суцвіття пазушне, розгалужене (більше 1 метра).

Пальма Ливистона (фото: Telegram-канал "Київ без цензури")

Середовище проживання даних пальм - вологі субтропічні ліси, прибережні зарості чагарників. Ця рослина культивують з 1824 року.