У київське метро можуть пройти не всі пасажири: в чому проблема

Сьогодні, 24 червня, в київському метро стався технічний збій, а результаті якого пасажири не могли оплатити проїзд своїми банківськими картами і мобільними додатками.

Про це повідомляє Київський метрополітен на своїй сторінці в Facebook .

Пасажирів попросили скористатися електронним квитком або придбати разовий QR-квиток в автоматах з продажу.

"Шановні пасажири! Зараз оплата проїзду банківською карткою і мобільними додатками в метро не працює. Фахівці усувають причини технічного збою", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в київському метрополітені недавно сталася невелика пожежа, яку працівники підземки взялися гасити шваброю. Інцидент стався в п'ятницю, 18 червня, на станції метро "Золоті ворота".

Під стелею почалося загоряння. Іскри сипались зверху прямо на голови пасажирам. Люди спочатку ходили і не звертали увагу на загоряння, а потім один небайдужий перехожий встав в тунелі переходу і попереджав про те, що попереду небезпека.

Але найбільше українців здивували дії працівників метрополітену. Через кілька хвилин після займання прибіг робочий зі шваброю і почав гасити пожежу ганчіркою. Епічну боротьбу з вогнем зняли на відео.

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