Київське кафе потрапило в скандал через туалет: не пустили до вбиральні трирічну дитину

Жінка повідомила, що інцидент стався на вулиці Вишгородській, 45. Бариста кафе навідріз відмовився пустити в туалет трирічну дівчинку, яка відпочивала в кафе на літньому майданчику. Свою відмову він пояснив тим, що вбиральня тільки для персоналу кафе.

"Розповім, чому мене вчора так розгнівала ситуація в july_coffee_bar. Останній рік кожен день без винятку ми ходили туди з дітьми. Мія знає всіх співробітників кафе в обличчя. Завжди говорить Будь ласка/дякую, набирає гору вкуснях, водичку собі та братові і йде. Максимально вдячний клієнт. І ось вчора, після перенесеного стресу та операції я веду Мію за вкусняшкой. Порадувати. Вона їсть, п'є водичку за столиком на вулиці, а потім забігає і каже (в 3 рочки): "Пустіть, будь ласка, в туалет", на що бариста відповідає: "Не можна. Тільки для персоналу", - розповіла Мірошниченко.

Мама була змушена підхопити дитину на руки та терміново бігти з нею додому. Вона обурена таким ставленням, оскільки є постійною клієнткою цього кафе.

Як відреагувала господиня закладу

Інна Мірошниченко написала господині закладу, але замість вибачень отримала дивні пояснення про те, чому не можна було пустити дитину в туалет. Зокрема, господиня закладу запропонувала їй у подібних ситуаціях звертатися до консьєржів у під'їздах.

Листування з власницею кафе закінчилося тим, що Інну Мірошниченко заблокували на всіх сторінках закладу.

Скриншоти

Що говорить закон

Варто зазначити, що в законі немає норми про те, що власники закладів громадського харчування зобов'язані надавати громадянам вбиральні у використання. Однак, у великих містах України були прийняті відповідні постанови міською владою. Такі правила є в Києві та у Львові.

В розпорядженню КМДА №578, в столиці з 2008 року було введено безкоштовне і вільне користування жителями та гостями міста туалетами в кафе і ресторанах. Всі власники закладу були попереджені про такі вимоги. А значить, господиня кафе і персонал порушили закон, що дає право клієнту звернутися до суду з позовом про порушення прав споживача.