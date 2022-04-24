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Київський зоопарк прийняв біженців з інших звіринців України: неймовірно милі фото

Як живе Київський зоопарк під час війни (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Київський зоопарк продовжує свою роботу в умовах війни. Всі працівники звіринця знаходяться на місці та піклуються, щоб тварини були доглянуті, нагодовані та здорові. Роботи у них додалося, оскільки столичний зоопарк прийняв біженців з інших звіринців України.

Про це розповіли в КМДА і показали неймовірно милі фотографії тварин.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київський зоопарк прихистив у себе понад 140 тварин, про яких не змогли подбати господарі. Це папуги, черепашки та інші звірі.

А нещодавно у звіринець евакуювали й біженців з Харкова – в столичний зоопарк приїхала красуня-тигриця Даліла.

Розповіли працівники зоопарку й про постійних мешканців Київського звіринця. Малюк-лемур Байрактар вже трохи підріс.

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Якщо у вас є можливість і бажання підтримати Київський зоопарк - то це зробити просто. Потрібно лише купити благодійний квиток. Як це зробити – дивіться за цим посиланням.

Всі фото тварин з Київського зоопарку - Олексій Самсонов.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканка Маріуполя евакуювалася разом зі своїм кращим другом – півнем Тошею.

А також розповідали про те, що Дмитро Кулеба прихистив "осиротіле" цуценя з Маріуполя.

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