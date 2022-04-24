Київський зоопарк прийняв біженців з інших звіринців України: неймовірно милі фото

Київський зоопарк продовжує свою роботу в умовах війни. Всі працівники звіринця знаходяться на місці та піклуються, щоб тварини були доглянуті, нагодовані та здорові. Роботи у них додалося, оскільки столичний зоопарк прийняв біженців з інших звіринців України.
Про це розповіли в КМДА і показали неймовірно милі фотографії тварин.
З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Київський зоопарк прихистив у себе понад 140 тварин, про яких не змогли подбати господарі. Це папуги, черепашки та інші звірі.
А нещодавно у звіринець евакуювали й біженців з Харкова – в столичний зоопарк приїхала красуня-тигриця Даліла.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що мешканка Маріуполя евакуювалася разом зі своїм кращим другом – півнем Тошею.
А також розповідали про те, що Дмитро Кулеба прихистив "осиротіле" цуценя з Маріуполя.