Київський виш оскандалився через дрес-код для студентів: "ох, цей сексизм..."
У київському Національному авіаційному університеті прийняли правила про зовнішній вигляд учасників освітнього процесу. Такий дрес-код для студентів передбачає ряд заборон і рекомендацій, що викликало критику і жваві дискусії в мережі.
Документ опублікований на Facebook-сторінці групи "КПІ live".
Йдеться про додаток до розпорядження ректора НАУ Максима Луцького "Пам'ятка щодо зовнішнього охайного вигляду учасників освітнього процесу Національного авіаційного університету", підписаного 5 липня.
У ньому, зокрема, говориться, що діловий стиль учасників освітнього процесу "передбачає дотримання наступних правил, що стосуються зовнішнього вигляду". Далі слідує перелік таких вимог і табу, з поясненнями. Ось деякі з них:
- одяг повинен бути максимально зручним
- має виражати повагу господаря до самого себе і суспільства
- працівники, студенти та аспіранти повинні дотримуватися класичного стилю одягу
- макіяж в осіб жіночої статі повинен бути стриманим
- забороняється носити занадто декольтовані, яскраві та укорочені блузки (топіки), футболки тощо, занадто яскраві сорочки
- забороняється носити дуже короткі спідниці (довжина спідниці не повинна перевищувати 10 см від коліна)
- забороняється носити одяг для літнього відпочинку (шорти, купальники, халати тощо)
- забороняється носити неформальну символіку й атрибутику
У НАУ встановили дрес-код для студентів (фото: facebook.com/kpi.live)
"Якщо ви "особа жіночої статі", любите міні-спідниці та глибокі декольте поступайте, будь ласка, в КПІ. Тут хоча б за зовнішній вигляд поки не др*чать", - йдеться в публікації.
Користувачі мережі відреагували на такий звід правил про зовнішній вигляд критичними зауваженнями, гарячими обговореннями, з інтерпретаціями та сарказмом. Деяким юзерам розпорядження вузу нагадало "совок", інші відзначають, що певні пункти можна трактувати як завгодно...
- "Маразм міцнішав"... Судячи з цієї пам'ятки - особам чоловічої статі таки дозволений нестриманий макіяж
- Що поганого в неформальній атрибутиці і яскравих сорочках? На тлі депресивно сірих і зелених як отрута стін викладачеві було б приємно бачити яскравих студентів, а студентам - яскравого викладача. Кажу як людина, яка там провела вісім років студенткою і викладачем.
- Боже, як за**ав цей совок. Ось людям не йметься построїти студентів рядами
- Чоловіки можуть не стримувати себе при виборі денного макіяжу.
- 3-й пункт знизу дозволяє носити міні-спідниці довжиною хоч 5 см, можна навіть без прикриття інтимних місць. Довжину, що не перевищує 10 см від коліна можна трактувати як вгору, так і вниз
- Тобто чоловікам можна яскраво фарбуватися, а жінкам ні? Ох, цей сексизм...
- А як визначити рівень яскравості сорочки? Є якісь прилади для вимірювання і стандарт яскравості?
- Що значить класичний одяг? Класичні фрак і вечірнє плаття, класичні шкіряні штани і косуха, класичні хіповські сукні та широкі штани, що там ще з класики?)
- Пацани можуть фарбуватися яскраво і зухвало...
Раніше повідомлялося, що під Львовом директор ліцею "рознесла" одяг школярів, і відзначилася образливими висловлюваннями.
Нагадаємо також, що нещодавно освітній омбудсмен зробив важлива заява про шкільну форму.