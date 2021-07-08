Киевский вуз оскандалился из-за дресс-кода для студентов: "ох, этот сексизм..."

В киевском Национальном авиационном университете приняли правила о внешнем виде участников образовательного процесса. Такой дресс-код для студентов предполагает ряд запретов и рекомендаций, что вызвало критику и оживленные дискуссии в сети.

Речь идет о приложении к распоряжению ректора НАУ Максима Луцкого "Памятка о внешнем опрятном виде участников образовательного процесса Национального авиационного университета", подписанному 5 июля.

В нем, в частности, говорится, что деловой стиль участников образовательного процесса "предполагает соблюдение следующих правил, касающихся внешнего вида". Далее следует перечень таких требований и табу, с пояснениями и объяснениями. Вот некоторые из них:

одежда должна быть максимально удобной

должна выражать уважение хозяина к самому себе и общества

работники, студенты и аспиранты должны придерживаться классического стиля одежды

макияж у лиц женского пола должен быть сдержанным

запрещается носить слишком декольтированные, яркие и укороченные блузки (топики), футболки и т.д., слишком яркие рубашки

запрещается носить очень короткие юбки (длина юбки не должна превышать 10 см от колена)

запрещается носить одежду для летнего отдыха (шорты, купальники, халаты и т.д.)

запрещается носить неформальный символику и атрибутику

В НАУ установили дресс-код для студентов (фото: facebook.com/kpi.live)

"Если вы "особа женского пола", любите мини-юбки и глубокие декольте поступайте, пожалуйста, в КПИ. Тут хотя бы за внешний вид пока не др*чат", - говорится в публикации.

Пользователи сети отреагировали на такой свод правил о внешнем виде критическими замечаниями, горячими обсуждениями, с интерпретациями и сарказмом. Некоторым юзерам распоряжение ВУЗа напомнило "совок", другие отмечают, что определенные пункты можно трактовать как угодно...