Киевский вуз оскандалился из-за дресс-кода для студентов: "ох, этот сексизм..."
В киевском Национальном авиационном университете приняли правила о внешнем виде участников образовательного процесса. Такой дресс-код для студентов предполагает ряд запретов и рекомендаций, что вызвало критику и оживленные дискуссии в сети.
Документ опубликован на Facebook-странице группы "КПИ live".
Речь идет о приложении к распоряжению ректора НАУ Максима Луцкого "Памятка о внешнем опрятном виде участников образовательного процесса Национального авиационного университета", подписанному 5 июля.
В нем, в частности, говорится, что деловой стиль участников образовательного процесса "предполагает соблюдение следующих правил, касающихся внешнего вида". Далее следует перечень таких требований и табу, с пояснениями и объяснениями. Вот некоторые из них:
- одежда должна быть максимально удобной
- должна выражать уважение хозяина к самому себе и общества
- работники, студенты и аспиранты должны придерживаться классического стиля одежды
- макияж у лиц женского пола должен быть сдержанным
- запрещается носить слишком декольтированные, яркие и укороченные блузки (топики), футболки и т.д., слишком яркие рубашки
- запрещается носить очень короткие юбки (длина юбки не должна превышать 10 см от колена)
- запрещается носить одежду для летнего отдыха (шорты, купальники, халаты и т.д.)
- запрещается носить неформальный символику и атрибутику
В НАУ установили дресс-код для студентов (фото: facebook.com/kpi.live)
"Если вы "особа женского пола", любите мини-юбки и глубокие декольте поступайте, пожалуйста, в КПИ. Тут хотя бы за внешний вид пока не др*чат", - говорится в публикации.
Пользователи сети отреагировали на такой свод правил о внешнем виде критическими замечаниями, горячими обсуждениями, с интерпретациями и сарказмом. Некоторым юзерам распоряжение ВУЗа напомнило "совок", другие отмечают, что определенные пункты можно трактовать как угодно...
- "Маразм крепчал"... Судя по этой достопримечательности - лицам мужского пола таки разрешен несдержанный макияж
- Что плохого в неформальной атрибутике и ярких рубашках? На фоне депрессивно серых и зеленых как яд стен преподавателю было бы приятно видеть ярких студентов, а студентам - яркого преподавателя. Говорю как человек, который там провела восемь лет студенткой и преподавателем.
- Боже, как за**ал этот совок. Вот людям неймется построить студентов рядами
- Мужчины могут не сдерживать себя при выборе дневного макияжа.
- 3-й пункт снизу позволяет носить мини-юбки длиной хоть 5 см, можно даже без прикрытия интимных мест. Длину, не превышающую 10 см от колена можно трактовать как вверх так и вниз
- То есть мужчинам можно ярко краситься, а женщинам нет? Ох, этот сексизм...
- А как определить уровень яркости рубашки? Есть какие-то приборы для измерения и стандарт яркости?
- Что значит классическая одежда? Классические фрак и вечернее платье, классические кожаные штаны и косуха, классические хипповские платья и широкие штаны, что там еще из классики?)
- Пацаны могут краситься ярко и дерзко...
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