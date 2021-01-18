Київський пологовий будинок потрапив у скандал: марення і треш

Київський пологовий будинок №1 у Печерському районі опинився в центрі скандалу. Столичний журналіст поскаржився на те, що його дружині після пологів не видали бебі-бокс, а також на те, що свідоцтво про народження малюка неможливо оформити в пологовому будинку, як це було анонсовано раніше.

"Мінсоцполітики заявило, що з 1 січня 2021 року бокси точно будуть у пологових будинках. Але на календарі 18 січня, а в пологовому будинку №1 мені прямо заявили, що бебі-боксів в пологових будинках немає і не буде. На логічне запитання "чому" відповідають "тому що". У Мінсоцполітики здивувалися моїм словам про відсутність боксів. Спочатку мені заявили, що оперативно дати інформацію, де поділися "пакунків малюка" (які взагалі-то закупила ООН), не можуть. Потім пообіцяли письмово відповісти, якщо розпишу ситуацію в запиті. Таємничі "пакунків малюка", мабуть, розчинилися в українському морозному повітрі", - написав журналіст Олег Черниш біля себе на Facebook.

Потім Олег отримав відповідь на свій запит, в якому повідомлялося, що "Мінсоцполітики приймає всі необхідні заходи для прискорення видачі пакунків малюка".

Далі Олег зіткнувся з труднощами отримання свідоцтва про народження малюка у пологовому будинку. Як виявилося, в пологовому будинку №1 зараз його не можна отримати.

"На моє прохання оформити і нам свідоцтво про народження в пологовому будинку на мене знову подивилися, як на ідіота і заявили, що ця "акція" вже 2 місяці як не працює (при тому, що на сайті пологового будинку №1 до цих пір написано про таку можливість). Чому "акція" не працює, мені так ніхто і не пояснив", - написав Олег.

За його словами, йому довелося йти в Печерський ЗАГС, щоб оформити цей документ.

"Довелося оформляти документ "Е-малятко" (там теж були виявлені свої баги) і йти ніжками до Печерського рагсу за папірцем (притому йти довелося двічі – адже біля рагсу несподівано четвер, 14 січня, виявився санітарним днем). Забавно, що при вході в загс мене зустрів плакат "Скористайтеся послугою отримання свідоцтва про народження прямо в пологовому будинку", - повідомив журналіст.

Пізніше Олег додав, що Мінцифри відразу ж відреагувало на його звернення з проблемою, про що він написав у коментарях.

"Дякую за опрацювання моєї заяви! Безумовно, Е-малятко дуже зручний застосунок, але в моєму пості мова йшла про складнощі з отриманням свідоцтва (батьки мають виділяти час і їхати забирати документ, а не його приносять до них в пологовий, як було раніше), а не про складнощі з наданням документів для отримання довідок (тут також я виявив декілька дрібних незручностей, які передав в Мінцифри). Але загалом Е-малятко, безумовно, крок вперед і полегшення для батьків", - зазначив Олег.

Також чоловік повідомив і про хамство в медустанові, з яким йому довелося зіткнутися.

"Але після пологів, на жаль, почалися проблеми з персоналом. Ми зіткнулися з байдужістю медпрацівників (довелося навіть телефонувати керівництво пологового будинку, щоб вони змусили медсестер і лікарів просто зайти в палату до дружини й допомогти її правильно нагодувати дитину), хамством (медпрацівниця публічно вичитала мене тільки за те, що я другий раз за день приніс передачку дружині перед випискою)", - розповів він.

При цьому він зазначив, що до професіоналізму лікарів він ніяких претензій не має. Пологи у його дружини взяли відмінно, але потім почалися проблеми.

"Вінцем хамства став день виписки дружини з дитиною. Саме в цей день, 14 січня, в Києві розпочався сильний снігопад, але нам довелося мало не на колінах просити персонал і лікарів відкрити шлагбаум і дозволити нам під'їхати на машині до головного входу пологового будинку, а не йти з немовлям 300 метрів до стоянки. Як нам заявили, "під'їжджати до входу має право лише лікар", "200 років ніхто не під'їжджав, і ви не будете", - розповів журналіст про кричущу ситуацію.

Як ми раніше писали, журналіст розповів про хамство в київському пологовому будинку.