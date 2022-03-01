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Київський міський центр крові приймає донорів щодня. Опубліковано графік роботи

Автор: Людмила Жукова

Київський міський центр крові приймає донорів щодня з 8:00 до 16:00.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Зараз час прийому скоротили, враховуючи питання безпеки донорів.

Центр крові сформував достатній стратегічний запас. Щодо його поповнення - акцент на 3 і 4 групах негативного резус-фактора.

Вся інформація за телефонами: 093-199-34-16; 044-453-73-55; 044-468-27-80.

Адресb:

Вул. Максима Берлінського, 12 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові та компонентів крові: плазма, тромбоцити (правобережна частина міста).

Вул. Петра Запорожця, 26 (8:00 – 16:00) – заготівля донорської крові (лівобережна частина міста).

Зазначимо, що до цього в КМДА повідомляли, что медики просять українців не йти в центри здачі крові, а реєструватися в донорський резерв і чекати запрошення.

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Київ