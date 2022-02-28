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Медики зробили заяву для донорів крові

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Понеділок 28 лютого 2022 16:37
Медики зробили заяву для донорів крові Фото: Для донорів в Україні зробили заяву( ДОНОРИ t me KyivCityOfficial)
Автор: Людмила Жукова

Медики просять українців не йти в центри здачі крові, а реєструватися в донорський резерв і чекати запрошення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Станом на сьогоднішній день, потреба в крові в центрах крові закрита. У всіх областях України сформовані запаси крові всіх груп і резусів.

Київський міський центр крові дякує всім, хто відгукнувся на заклик здати кров і вже став донором.

"В даний час ми спостерігаємо велику кількість донорів в центрах крові по всій Україні. Дякую вам за небайдужість і бажання допомогти в цей непростий для країни час. У більшості населених пунктів виходити в місто зараз може бути небезпечно, тому просимо вас записуватися в резерв на донацію через платформу від DonorUA і приходити в центри крові тільки після того, як з вами зв'яжуться координатори", – зазначають медики.

Центр звертається до всіх охочих приєднатися до допомоги і радять поки зареєструватися у відповідний донорський резерв. З міркувань безпеки фахівці закликають чекати виклику і поки не йти самостійно в центри крові і не створювати живі черги в центрах.

Алгоритм дій наступний - реєструйтеся на платформі, ставайте в ряди резерву донорів і чекайте оповіщення, щоб прийти в центр і здати кров.

Волонтери платформи працюють в кожній області і відстежують запаси в режимі реального часу, так що зв'яжуться з вами, як тільки буде потрібно.

Як ми раніше писали, у мережі з'явилися ШАХРАЇ, які збирають кошти на армію.

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КМДА
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