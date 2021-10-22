RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Київських школярів відправлять на канікули раніше: що відомо

Автор: Світлана Мащенко

Осінні шкільні канікули в Києві почнуться раніше, ніж планувалося. Вже завтра, 23 жовтня, учні відправляться на відпочинок.

Про це заявив Микола Поворозник, заступник голови КМДА в ефірі каналу Украина24.

Спочатку планувалося, що діти підуть на перші канікули 2021-го року, з понеділка 25 жовтня.

А субота 23 жовтня мала стати останнім навчальним днем у першій чверті (цей день школярам потрібно було відпрацьовувати за п'ятницю, 15 жовтня).

Пов'язані дострокові канікули з погіршенням епідеміологічної ситуації, як у столиці, так і в Україні в цілому.

"Завтра ми відправляємо школи на канікули. Підкреслюю, не з понеділка, а з завтра, враховуючи епідеміологічні показники міста. Школярі точно будуть на канікулах один тиждень", - розповів Поворозник.

Після канікул, за словами Поворозника, буде прийнято рішення, чи виводити дітей в школи або залишати на дистанційному навчанні.

Київ скоро відправлять у "червону зону"

Згідно із заявою Віталія Кличка, в п'ятницю, 22 жовтня, буде рішення по "червоній зоні". За підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста буде відомо, які обмеження почнуть діяти в столиці.

Раніше ми писали, що заборонять у Києві при "червоній зоні", якщо столицю відправлять на локдаун.

Також нещодавно з'явився графік шкільних канікул на 2021-2022 рік.

Читайте РБК-Україна в Google News
каникулы