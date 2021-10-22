Київських школярів відправлять на канікули раніше: що відомо

Осінні шкільні канікули в Києві почнуться раніше, ніж планувалося. Вже завтра, 23 жовтня, учні відправляться на відпочинок.
Про це заявив Микола Поворозник, заступник голови КМДА в ефірі каналу Украина24.
Спочатку планувалося, що діти підуть на перші канікули 2021-го року, з понеділка 25 жовтня.
А субота 23 жовтня мала стати останнім навчальним днем у першій чверті (цей день школярам потрібно було відпрацьовувати за п'ятницю, 15 жовтня).
Пов'язані дострокові канікули з погіршенням епідеміологічної ситуації, як у столиці, так і в Україні в цілому.
"Завтра ми відправляємо школи на канікули. Підкреслюю, не з понеділка, а з завтра, враховуючи епідеміологічні показники міста. Школярі точно будуть на канікулах один тиждень", - розповів Поворозник.
Після канікул, за словами Поворозника, буде прийнято рішення, чи виводити дітей в школи або залишати на дистанційному навчанні.
Згідно із заявою Віталія Кличка, в п'ятницю, 22 жовтня, буде рішення по "червоній зоні". За підсумками засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста буде відомо, які обмеження почнуть діяти в столиці.
Раніше ми писали, що заборонять у Києві при "червоній зоні", якщо столицю відправлять на локдаун.
Також нещодавно з'явився графік шкільних канікул на 2021-2022 рік.