У київські ТЦ хочуть не пускати певні категорії населення

У київські торгові центри хочуть не пускати підлітків без супроводу дорослих, якщо столиця потрапить в "червону" зону карантину.

Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) КМДА затвердила перелік протиепідемічних обмежень, які будуть введені в столиці в разі переходу в "червону зону". Зараз Київ знаходиться в "помаранчевій зоні". Відповідний протокол № 66 опублікований на офіційному порталі Києва.

Згідно з документом, осінні канікули для учнів усіх класів у закладах загальної середньої освіти комунальної форми власності розпочнуться з 23 жовтня. Освітній процес буде організований в дистанційному режимі з 1 листопада до прийняття окремого рішення.

Серед іншого, там обумовлені правила перебування в ТРЦ осіб, які не досягли 18-ти років. Зокрема, заборонено: "відвідування ТРЦ особами, які не досягли 18 років без супроводу дорослих, які мають негативний результат тестування або COVID-сертифікат".