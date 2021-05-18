Під Києвом живе найстаріша качка України: названо секрет її довголіття

Порода качки називається українська сіра чубата. За словами власника птиці, качка у них з'явилася в далекому 1996 році. При цьому її взяли не за гроші, а через бартер.

"Заїхав до своєї тітки Ніни, а у неї на дворі бігають качки. А тітка тримала ще корову і у неї не було сепаратора, а мені у спадок від бабусі залишився. І я зробив такий бартер", - розповів господар качки.

Останнім часом вік все ж дає про себе знати. У качки вже поганий зір, і їй все складніше бігати по двору.

Сусідка підтвердила, що птахові вже багато років. На підтвердження її слів качку оглянув професійний орнітолог. Він також підтвердив, що качці 25 років.

Зазначимо, що один качиний рік дорівнює приблизно 5 рокам людини, тому Глаша умовно 125 річна бабуся, і це рекорд. За качкою доглядає вся сім'я і знає в чому секрет її довголіття - щира турбота і любов оточення.

У сім'ї є різні тварини, і нікого з них вони не вбивають, а ростять для продажу іншим людям на подальший виводок.

Під Києвом живе найстаріша качка України (відео: YouTube)