Під Києвом у закритий на карантин парк прийшли сотні людей: з'явилося відео

Карантин у Києві почнуть послаблювати тільки з 12 травня, а зняття обмежень відбуватиметься поступово. Столична влада головною умовою реалізації заходів називає ситуацію з COVID-19 у місті та настійно рекомендує дотримуватися встановлених правил. Проте не всі кияни дослухаються порад.

Практика показує, що бажання прогулятися по парках і скверах та подихати свіжим повітрям не рідко змушує жителів столиці забути про загрозу заразитися і забути про 17-тисячні штрафи за порушення карантину.

Нещодавно в Києві можна було побачити заповнений парк Кіото охочими подивитися на цвітіння сакури. Зараз під столицею в дендропарку "Добропарк" почали цвісти тюльпани - і туди посунули чималі черги людей.

У мережі показали фото і відео, як цінителі краси флори у великій кількості поспішають в дендропарк. Як видно на кадрах, більшість не дотримується ані соціальної дистанції, ані вимоги носити маску в громадському місці.

Відео: Під Києвом дендропарк працює на карантині - прийшли сотні людей

На під'їзді до комплексу виникали пробки, а число відвідувачів склало сотні.

Примітно, що "Добропарк" працював офіційно і пропускав всіх за квитками.

Між тим, 26 квітня в парку оголосили, що закриваються на карантин.

Фото: скрін поста facebook.com/dobropark.ua

"Історія про те, як ми наївно хотіли познімати парк без людей. Я в шо-о-о-ці від забитої парковки, кількості людей, які абсолютно не дотримуються ані дистанції, ані носіння масок", - написала мешканка Києва Ірина Ключникова у своєму Facebook, розповідаючи про враження від відвідування дендропарку 1 травня.

Також вона уточнила, що за вхід на касі брали 50 гривень.

Під Києвом дендропарк працює на карантині (Фото: facebook.com/klyuchnikova)

Раніше ми писали про те, що в Україні 1 травня послабили карантин і відкрили ринки. З'явилося фото і відео, як відреагували громадяни в різних містах і що тепер відбувається на базарах.