Під Києвом забили до смерті молодого хлопця: з'ясувалися жахливі подробиці

Під Києвом у Бородянці чотири хлопця-боксера забили до смерті Миколу Овдієнка, який заступився за друга. Трагедія трапилася на Трійцю 7 червня на місцевій дискотеці в клубі Прайд. Микола пролежав місяць у комі, а потім помер. Зараз поліція оголосила підозру тільки одному з нападників, але батьки загиблого запевняють, каліцтва хлопцеві наносили чотири людини.

Як повідомляє "Обозреватель", однокласник Миколи Артем Лисенко повідомив, що група боксерів із сусідніх сіл накинулася на Миколу і його вдарили в голову, він впав і його стали добивати прямо на землі. Коли приїхала швидка допомога, Микола вже був без свідомості. Він пролежав у комі місяць і так і не прийшов до тями.

Загиблий Микола Овдієнко (Артем Лисенко/Facebook)

За словами Лисенка, на тілі Миколи були множинні травми та гематоми.

"Його жорстоко побили, били ногами лежачого. А підозру пред'явили тільки одному 19-річному хлопцеві. Як так може бути?" – розповів його однокласник.

Четверо підозрюваних у звірячому вбивстві Ян Лось, Антон Семенов, Олексій Петренко, Віталій Атаманчук знаходяться на волі. Вони є вихованцями Пісківського спортивного центру.

Хірург повідомив, що давно не бачив такого. За його словами, в головному мозку було просто місиво.

Підозру пред'явили одному спортсмену, оскільки досудове слідство прийшло до того, що саме удар цього хлопця був смертельним.

Загиблий Микола Овдієнко працював головним державним ревізором-інспектором управління боротьби з відмиванням доходів Офісу великих платників податків Податкової служби.

В родині Микола був єдиним сином, батьки вірили, що в старості він стане опорою для них.

Зараз справу передали до головного слідчого управління поліції Київської області. Батько сподівається на справедливе покарання всіх, хто причетний до вбивства його єдиного сина. За словами батька загиблого, двоє з учасників вже зникли.

Як повідомляють місцеві жителі, за молодими боксерами числиться не один такий злочин. Раніше вони були помічені у таких побиттях.

Як ми раніше писали, під Києвом забили до смерті молодого хлопця, вбивці залишаються на волі.