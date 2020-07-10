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Під Києвом забили до смерті молодого хлопця: вбивці на волі

П'ятниця 10 липня 2020 08:24
Під Києвом забили до смерті молодого хлопця: вбивці на волі
Під Києвом від побиття помер хлопець (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Під Києвом біля нічного клубу розправилися з молодим хлопцем

У Бородянці Київської області стався кричущий випадок. Чотири хлопця-боксера забили до смерті Миколу Овдієнко, який заступився за іншого хлопця і поплатився за це смертю. Трагедія сталася 7 червня біля місцевого клубу "Прайд". Про це написала на своїй сторінці в Facebook Наталія Казакова.

Автор посту стверджує, що хлопця по-звірячому добивали біля його машини Ян Лось, Антон Семенов, Олексій Петренко, Віталій Атаманчук.

"Вони завдали смертельні удари несумісні з життям, від яких Коля пролежав у комі майже 4 тижні і переніс 2 трепанації черепа, покинув нас 7 липня ... І чого ви так швидко сховали своє чадо Семенова?", - написала автор посту.

Наталія Казакова просить всіх небайдужих звернути увагу на трагедію, через те, що молоді люди на волі і не покарані за вбивство Овдієнко. Вона просить ЗМІ привернути увагу до ПП для притягнення до кримінальної відповідальності винних.

Під Києвом забили до смерті молодого хлопця: вбивці на волі

Скріншот поста (Наталія Козакова/Facebook)

Як ми раніше писали, у Києві помер 6-річний хлопчик, якого жорстоко побив хрещений.

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