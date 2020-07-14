Под Киевом забили до смерти молодого парня: выяснились страшные подробности

Под Киевом в Бородянке четыре парня-боксера забили до смерти Николая Овдиенко, который заступился за друга. Трагедия случилась на Троицу 7 июня на местной дискотеке в клубе Прайд. Николай пролежал месяц в коме, а потом умер. Сейчас полиция объявила подозрение только одному из нападавших, но родители погибшего уверяют, увечья парню наносили четыре человека.

Как сообщает "Обозреватель", одноклассник Николая Артем Лысенко сообщил, что группа боксеров из соседних сел накинулась на Николая и его ударили в голову, он упал и его стали добивать прямо на земле. Когда приехала скорая помощь, Николая уже был без сознания. Он пролежал в коме месяц и так и не пришел в себя.

Погибший Николай Овдиенко (Артем Лысенко/Facebook)

По словам Лысенко, на теле Николая были множественные травмы и гематомы.

"Его жестоко избили, били ногами лежачего. А подозрение предъявили только одному 19-летнему парню. Как так может быть?" – рассказал его одноклассник.

Четверо подозреваемых в зверском убийстве Ян Лось, Антон Семенов, Алексей Петренко, Виталий Атаманчук находятся на свободе. Они являются воспитанниками Песковского спортивного центра.

Хирург сообщил, что давно не видел такого. По его словам, в головном мозгу было просто месиво.

Подозрение предъявили одному спортсмену, поскольку досудебное следствие пришло к тому, что именно удар этого парня был смертельным.

Погибший Николай Овдиенко работал главным государственным ревизором-инспектором управления по борьбе с отмыванием доходов Офиса больших плательщиков налогов Налоговой службы.

В семье Николай был единственным сыном, родители верили, что в старости он станет опорой для них.

Сейчас дело передали в Главное следственное управление полиции Киевской области. Отец надеется на справедливое наказание всех, кто причастен к убийству его единственного сына. По словам отца погибшего, двое из участников уже скрылись.

Как сообщают местные жители, за молодыми боксерами числится не одно такое преступление. Ранее они были замечены в подобных избиениях.

Как мы ранее писали, под Киевом забили до смерти молодого парня, убийцы остаются на свободе.