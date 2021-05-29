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Під Києвом випав великий град: відомий політик показала наслідки негоди (фото)

Автор: Володимир Костирін

Через негоду в Україні більше сотні населених пунктів залишилися без електропостачання, і майже половина з них - у Київській області. Також біля столиці до сильного вітру з грозою додався великий град, який теж наробив лиха. Крижинки розміром мало не з помідори черрі показали в мережі.

Кадри опублікувала народний депутат Іванна Климпуш-Цинцадзе у своєму Facebook.

Голова Комітету з євроінтеграції поскаржилася, що градини серйозно пошкодили рослини в її саду.

"Коли радієш кожній квіточці, а природа градом руйнує все", - написала політик і громадський діяч.

Климпуш-Цинцадзе зізналася, що бачить подібне видовище вперше.

Град пошкодив рослини в саду Климпуш-Цинцадзе (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

"Я ще такого не бачила - листя і цвіт з кущів і дерев, прекрасні квіти - все на землі, вся городина, що посходила, під товщею льоду", - йдеться в публікації.

Нардеп уточнила, що такий град випав недалеко від столиці, у бік Обухова.

Климпуш-Цинцадзе показала великі градини (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

У коментарях до публікації інші політики та журналісти теж поділилися розповідями, що небесний лід "наламав дров" і у них, а також зазначили, що для людей, які займаються садівництвом, це стало дуже прикрим випадком.

  • Співчуваю... моя сестра теж в шоці... 250 кущів томатів, це тільки те, що я запам'ятала...
  • Який жах!
  • Природна аномалія, викликана кліматичною кризою...
  • Шкода рослини і вашу праця.
  • У нас таке було 1 липня 2017 року. Досі шрами на деревах.
  • У нас те ж саме...
  • Ох, щиро співчуваю, таке все крихке і молоденьке постраждало.
  • Це дуже болісний шок для рослин в цілому. Буде дуже добре, якщо наступного року відновляться. Дайте восени магнію і калію, трохи цинку теж не завадить. Співчуваю.

Великий град випав під Києвом (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

Нагадаємо, нещодавно Мелітополь засипало великим градом - розміром з пельмені.

Нагадаємо, що згідно з прогнозом синоптиків, погода в Україні 29 і 30 травня погіршиться, і на всій території країни пройдуть дощіта грози, також очікується похолодання.

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Новини України ГідрометцентрКиївська областьГрадІванна Климпуш-Цинцадзе