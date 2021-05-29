Під Києвом випав великий град: відомий політик показала наслідки негоди (фото)

Голова Комітету з євроінтеграції поскаржилася, що градини серйозно пошкодили рослини в її саду.

"Коли радієш кожній квіточці, а природа градом руйнує все", - написала політик і громадський діяч.

Климпуш-Цинцадзе зізналася, що бачить подібне видовище вперше.

Град пошкодив рослини в саду Климпуш-Цинцадзе (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

"Я ще такого не бачила - листя і цвіт з кущів і дерев, прекрасні квіти - все на землі, вся городина, що посходила, під товщею льоду", - йдеться в публікації.

Нардеп уточнила, що такий град випав недалеко від столиці, у бік Обухова.

Климпуш-Цинцадзе показала великі градини (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)

У коментарях до публікації інші політики та журналісти теж поділилися розповідями, що небесний лід "наламав дров" і у них, а також зазначили, що для людей, які займаються садівництвом, це стало дуже прикрим випадком.

Співчуваю... моя сестра теж в шоці... 250 кущів томатів, це тільки те, що я запам'ятала...

Який жах!

Природна аномалія, викликана кліматичною кризою...

Шкода рослини і вашу праця.

У нас таке було 1 липня 2017 року. Досі шрами на деревах.

У нас те ж саме...

Ох, щиро співчуваю, таке все крихке і молоденьке постраждало.

Це дуже болісний шок для рослин в цілому. Буде дуже добре, якщо наступного року відновляться. Дайте восени магнію і калію, трохи цинку теж не завадить. Співчуваю.

Великий град випав під Києвом (фото: facebook.com/ivanna.klympushtsintsadze)